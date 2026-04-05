Muere un ciclista tras chocar con un coche en la N-332, en Calp

Archivo - N-332 a su paso por Altea y Calp (Alicante). - MITMA - Archivo

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha fallecido este domingo tras colisionar con un coche en la N-332, en el término municipal de Calp (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En suceso se ha notificado sobre las 16.20 y, hasta el lugar del accidente, se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

El equipo médico ha realizado la Reanimación Cardiopulmonar avanzada (RCP) al ciclista herido, un hombre de 57 años, pero finalmente no ha respondido y ha fallecido, detallan las mismas fuentes.