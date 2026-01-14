Muere el exalcalde socialista de València Ricard Pérez Casado

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de València Ricard Pérez Casado falleció este pasado lunes por la noche a los 80 años y ha sido incinerado este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Nacido en 1945 en València, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universitat de València, ha dirigido diversas consultoras en los campos de estudios económicos, sociológicos y territoriales.

Fue alcalde de València entre 1979 y 1988. En 1996 fue nombrado Administrador de la Unión Europea en Mostar y en 2000 fue elegido Diputado Nacional por Valencia en el Congreso de los Diputados, donde fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.

En 2004 fue nombrado presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo del Mediterráneo. También fue, entre otras cosas, el comisionado del Gobierno central para la celebración de la America's Cup 2007.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha alabado a Ricard Pérez Casado, de quien ha dicho que deja "una huella imborrable, un servidor público que dedicó su vida a construir una València más justa y democrática". "Un abrazo enorme a su familia y a quienes tuvieron la suerte de caminar a su lado", señala en un mensaje en su cuenta de X.

"FIGURA CLAVE" EN LA TRANSICIÓN E IMPULSOR DEL JARDÍN DEL TURIA

El PSPV de la provincia de Valencia ha lamentado el fallecimiento de Pérez Casado, "figura clave" en la Transición, y ha destacado que fue el impulsor del Jardín del Turia, del Palau de la Música y de "la València moderna". "Nuestro pésame a su familia y personas estimadas", han agregado los socialistas en esta misma red social.

De su lado, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha subrayado que la muerte de Pérez Casado es "la de una persona que asumió que ser alcalde es imaginar la ciudad, más allá de las lógicas de la inmediatez y el corto plazo político". "En la València pensada por Ricard están los principales hitos de los que hoy estamos orgullosos", ha resaltado.

Mientras, la que fuera líder del PSPV en la capital valenciana y actual eurodiputada, Sandra Gómez, ha lamentado que "nos deja el autor de la mejor València: la que protegió el Saler, ajardinó nuestro río Turia y la llevó a la luz de la libertad y la cultura".

"La València de la que presumimos en postales o la que sale en los rankings como mejor ciudad del mundo para vivir lleva su sello. Como siento de forma sincera su adiós. Que la tierra le sea leve", añade.

El propio PSPV, en sus redes sociales, ha despedido "con tristeza al compañero" Pérez Casado, "un hombre honesto que dedicó su vida a defender los valores democráticos y a trabajar para mejorar la vida de la gente". Y ha mostrado el pésame a su familia y amigos.

"TRANSFORMÓ LA CIUDAD Y LA DIRIGIÓ HACIA LA MODERNIDAD"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la capital valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios en la visita junto a los Reyes a la exposición 'La transformación de València 1866-2026' organizada por Las Provincias, ha asegurado que este miércoles es "un día triste para todos los valencianos y, desde luego, también para todos los socialistas de la ciudad".

Bernabé ha resaltado que Pérez Casado fue "el alcalde que transformó la ciudad y que la dirigió hacia la modernidad", el que "entendió la mirada europeísta de la ciudad de València, acompañado del presidente --de la Generalitat Joan-- Lerma hacia el autogobierno, en un trabajo donde València se convirtió en la ciudad que ganaba el espacio para la ciudadanía, para los niños, para la infancia, para la juventud, para las personas mayores".

"Un alcalde socialista que entendió la ciudad como el espacio donde todo pasaba, donde había dinamismo, donde había futuro, donde había esperanza", ha continuado. Por tanto, ha señalado, "hoy el pueblo valenciano y la ciudad lloran la pérdida del que fue el gran alcalde transformador de esta ciudad, el que ha dejado el mayor legado" a una València "que quiere seguir mirando al futuro, que quiere seguir mirando hacia esa ciudadanía que tiene que sentirse cómoda y feliz y con proyectos de futuro en su ciudad".

"LA CIUDAD VA A ESTAR A LA ALTURA DEL MOMENTO"

En este mismo acto, la alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, ha coincidido en que este miércoles es "un día triste para la ciudad" al perder a un exalcalde y ha trasladado en nombre de la corporación municipal y de la institución del Ayuntamiento las condolencias a la familia y amistades de Ricard Pérez Casado.

También ha mostrado la "tristeza" por la pérdida del que fue alcalde de la capital valenciana durante 10 años. "Siempre que se pierde un alcalde de València es un momento triste para la ciudad", ha afirmado Catalá, que ha enviado "nuestro dolor y cariño a la familia y a todos sus allegados".

"La ciudad va a estar a la altura del momento triste que vive. No dejaremos de estar en estos momentos importantes, como la llegada de Sus Majestades a nuestra ciudad, pero evidentemente los actos oficiales serán anulados", ha garantizado.

Asimismo, ha informado de que el Ayuntamiento de València ha decretado tres días de luto oficial durante las jornadas del 14, 15 y 16 de enero por la muerte del exalcalde Pérez Casado.

En una resolución firmada este miércoles por la alcaldesa de València, María José Catalá, el consistorio establece tres jornadas de duelo y que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta durante este período. También ordena suspender todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento.

"TRANSFORMAR UN AYUNTAMIENTO QUE VENÍA DEL FRANQUISMO"

Desde la oposición en el consistorio, la portavoz de Compromís, Papi Robles, en declaraciones remitidas por su grupo, ha expresado el pésame de la coalición por la muerte de Pérez Casado, "figura clave en la historia reciente de València".

"Asumió la inmensa responsabilidad de transformar un Ayuntamiento que venía del franquismo en una institución plenamente democrática, abierta y al servicio de la ciudadanía, en un momento muy complejo y con muchas resistencias", ha valorado. Y ha incidido en que, si hoy València puede disfrutar del Jardín del Turia, "es porque Pérez Casado dijo no definitivamente a convertir el antiguo cauce del río en una autovía de entrada a la ciudad".

En esta misma línea, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha asegurado que Pérez Casado "siempre será recordado por su cariño por València y su defensa de los valores progresistas y democráticos". "Tenemos mucho que agradecerle como valencianos", ha indicado.

UN ALCALDE CON "MIRADA DE FUTURO" Y "SEÑORÍO"

Por otra parte, el 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig ha destacado que Pérez Casado tuvo "una idea de ciudad y de sociedad" y ha reivindicado que València "cambió gracias a su impulso". "Sin humos, con solvencia, con mirada de futuro", ha añadido, al tiempo que ha confesado que su adiós le ha "dolido por inesperado".

El también 'expresident' Francisco Camps ha destacado que Pérez Casado ha sido "un político con señorío, independientemente de su idea de ciudad, algo que hoy en día a menudo echamos en falta", y ha apuntado que coincidió con él tanto en el Congreso como en la organización de la America's Cup.

Y el eurodiputado del PP Esteban González Pons ha alabado a Pérez Casado por haber sido "un buen alcalde de València, ilustrado, inteligente, dialogante y con una idea de ciudad contemporánea en la cabeza". "Tuve la fortuna de tratarle y puedo decir que su forma de hacer política casi se ha extinguido", ha agregado.