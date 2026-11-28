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ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Georges Pierre Santa-Maria, empresario e impulsor de Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica y el complejo hotelero Four Points by Sheraton Costa Blanca, ha fallecido este sábado a los 93 años de edad, tal como ha informado la entidad en un comunicado: "Con enorme pesar y profundo cariño, todo el equipo humano del Grupo Santa-Maria comunica el fallecimiento de su fundador, Georges Pierre Santa-Maria, ocurrido hoy, sábado 28 de noviembre".

Pionero del sector del ocio en España y "figura indispensable" en el desarrollo turístico y económico de la Marina Baixa durante más de cuatro décadas, Georges Santa-Maria "dedicó su vida a hacer realidad proyectos innovadores que transformaron para siempre la ciudad". "Yo creí en Benidorm para que naciera Aqualandia", solía afirmar con orgullo al recordar los inicios del que fuera el primer parque acuático de Europa, una aventura que abanderó con ilusión y llevó a lo más alto, destaca la entidad.

Gracias a su "espíritu emprendedor" y a un "liderazgo cercano", consolidó a Aqualandia y Mundomar como "complejos de referencia" antes de asumir "uno de los mayores retos de su trayectoria": la gestión y propiedad de Terra Mítica. Poco tiempo después, completó su legado turístico en la zona con la creación de Grand Luxor Hotel, actual Four Points by Sheraton Costa Blanca.

Quienes tuvieron el privilegio de caminar a su lado lo recordarán siempre con "inmenso aprecio" por su "incansable capacidad de trabajo", su "apuesta constante por la excelencia" y "el amor incondicional" que siempre profesó por Benidorm, "su otra erra", resalta la firma.

"Todo el equipo humano de Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica y Four Points by Sheraton Costa Blanca siente profundamente su pérdida y traslada sus más sinceras condolencias, así como todo su afecto y apoyo, a su familia, amigos y seres queridos en estos dolorosos momentos", apostilla la entidad.