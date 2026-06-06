Muere un hombre de 27 años tras ser rescatado en una playa de Peñíscola

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Archivo - Playa de Peñíscola - AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 6 junio 2026 11:57
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   CASTELLÓ, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 27 años ha fallecido durante esta madrugada tras ser rescatado en una playa de la localidad castellonense de Peñíscola, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El aviso se ha notificado a las 3.25 horas de la madrugada de este sábado, por lo que el CICU ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), al PAC de la localidad y un SAMU.

   Después de las maniobras de reanimación, los servicios médicos han certificado el fallecimiento del hombre, de 27 años.

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