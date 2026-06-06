Muere un hombre de 27 años tras ser rescatado en una playa de Peñíscola

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CASTELLÓ, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años ha fallecido durante esta madrugada tras ser rescatado en una playa de la localidad castellonense de Peñíscola, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha notificado a las 3.25 horas de la madrugada de este sábado, por lo que el CICU ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), al PAC de la localidad y un SAMU.

Después de las maniobras de reanimación, los servicios médicos han certificado el fallecimiento del hombre, de 27 años.