Muere un hombre de 28 años al caer por un acantilado en una playa de Orihuela Costa

Efectivos durante la recuperación del cuerpo del varón fallecido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha muerto tras al parecer haber caído, según testigos, desde un acantilado de una playa de Orihuela Costa, en la provincia de Alicante, han indicado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este domingo y el instituto armado recibió el aviso del suceso sobre las 17.25 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Puesto Principal de Pilar de la Horadada, así como efectivos de la Policía Local de Orihuela.

Para la recuperación del cuerpo fue necesaria la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Alicante, han detallado las mismas fuentes.