Muere un hombre de 83 años mientras se bañaba en la playa El Arenal de Xàbia

Archivo - Imagen de una playa de Xàbia - AYUNTAMIENTO DE JÁVEA (ALICANTE) - Archivo

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha fallecido este sábado mientras se bañaba en la playa El Arenal de Xàbia (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha notificado sobre las 11 horas. Los socorristas de la playa han realizado inicialmente las primeras actuaciones de reanimacion al hombre de 83 años. A su llegada, un SAMU y un SVB le han practicado las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar, pero finalmente ha fallecido.

Desde Sanidad recuerdan que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad (https://ses.san.gva.es/es/consells) se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.