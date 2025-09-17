Muere un hombre tras golpear a otro y luego autolesionarse con arma blanca en una zona comercial de Sant Joan d'Alacant

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido este miércoles después de autolesionarse con un arma blanca tras presuntamente haber golpeado con un objeto contundente a otro varón, de 48, en una zona comercial del municipio de Sant Joan d'Alacant (Alicante), según han señalado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El instituto armado ha confirmado que sobre las 11.46 horas se ha producido una disputa en este espacio. Igualmente, ha detallado que la vida del agredido, de 48 años, no corre peligro por las lesiones que ha sufrido.

Las mismas fuentes han indicado que el presunto agresor, de 53 años, se ha autolesionado con un arma blanca tras supuestamente haber golpeado al otro varón. Los servicios sanitarios lo han trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.