Muere un joven de 19 años atragantado con una fruta en Alicante

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha fallecido este viernes en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, tras al parecer haberse atragantado mientras comía una pieza de fruta, según han indicado fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

El cuerpo policial ha recibido una llamada en la que se ha alertado del suceso sobre las 14.45 horas. Tras ello, efectivos se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde también había una patrulla de la Policía Local.

Los servicios de emergencias han intentado reanimar al joven, pero finalmente han confirmado su fallecimiento. Al parecer, todo ha sucedido mientras estaba paseando con unos amigos en la vía pública y comía una pieza de fruta.