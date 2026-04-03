Muere un matrimonio en el aseo de su vivienda en València por la mala combustión de la caldera

Archivo - Cruce de la calle Jesús con la Avenida Giorgeta en València - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un matrimonio de alrededor de 70 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el cuarto de baño de su vivienda en València por una posible intoxicación con gas debida a la mala combustión de la caldera.

El hijo del matrimonio dio el aviso a la Policía Nacional sobre las dos de la mañana de este viernes, tras lo que una patrulla se personó en el domicilio ubicado en la avenida Giorgeta de València, informan fuentes policiales.

Una vez en la vivienda, los agentes notaron un fuerte olor a gas, que ya había sido cerrado por el hijo cuando llegó a la casa, y se encontraron al matrimonio fallecido en el interior de la ducha.

Según las mismas fuentes, ambos se duchaban juntos habitualmente porque uno de ellos tenía movilidad reducida. Todo apunta a una mala combustión de la caldera instalada en el baño, que ya estaba dando problemas desde hace días.

Los dos fallecidos, ambos nacidos en 1956, son de origen chino. Finalmente, la autoridad judicial procedió al levantamiento de los cadáveres.