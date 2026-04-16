Muere el operario de una grúa al quedar atrapado mientras retiraba un tractor accidentado en Vallada

Tractor en campo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un operario de una grúa ha fallecido este jueves tras quedarse atrapado en su propio vehículo mientras asistía a un tractor que había accidentado en Vallada (Valencia), según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, pasadas las 15.30 horas, efectivos del Consorcio se han desplazado a Vallada, donde una grúa ha acciedentado mientras asistía a un tractor que había volcado esta mañana. El operario que conducía la grúa accidentada ha quedado atrapado en su propio vehículo y, posteriormente, ha fallecido.

El CICU ha movilizado una unidad Soporte Vital Básico (SVB) y un equipo médico de Atención Primaria que ha confirmado el fallecimiento del operario, de 32 años.

Los bomberos, una vez se ha contado con la autorización de la Guardia Civil, han procedido a liberar el cuerpo del hombre fallecido.