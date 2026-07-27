Muere Ramon Lapiedra, rector de la Universitat de València entre 1984 y 1994

Ramon Lapiedra - REMITIDA UV

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ramon Lapiedra i Civera, rector de la Universitat de València entre 1984 y 1994, ha fallecido este lunes 27 de julio, ha informado la institución académica.

Catedrático de Física teórica y destacado intelectual, desarrolló una trayectoria "marcada por el compromiso con la universidad pública y la promoción de la cultura y la lengua valencianas, dejando una profunda impronta tanto en la institución como en la sociedad valenciana", subrayan desde la universidad.

La Universitat de València ha decretado tres días de luto oficial, desde este lunes y hasta el miércoles 29 de julio, ambos incluidos. Durante este periodo, las banderas de los edificios oficiales de la institución ondearán a media asta en señal de duelo y homenaje a quien fue rector de la Universitat durante una década.

Al conocerse la noticia, el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, ha pedido guardar un minuto de silencio al inicio del primer acto institucional de esta tarde, el acto inaugural de la Jornada Conmemorativa del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I, celebrado en el Centre Cultural La Nau.

Nacido en Almenara (Castelló) en 1940, Ramon Lapiedra se formó en Ciencias Físicas en la Universidad de Madrid, donde se licenció el 1963. Posteriormente, amplió estudios en París con una beca del Gobierno francés y se doctoró en Física Teórica el 1969.

Años más tarde, obtuvo un segundo doctorado (1974) en la misma disciplina en la Universitat de Barcelona. Su carrera académica lo llevó a ejercer la docencia y la investigación en las universidades de Barcelona y Santander antes de incorporarse, el 1982, como catedrático de Física Teórica en la Universitat de València, donde permanecería hasta su jubilación.

Su actividad investigadora estuvo centrada en aspectos de la electrodinámica, la gravitación, la cosmología, la astrofísica y los fundamentos de la mecánica cuántica. Publicó más de cuarenta trabajos científicos en revistas internacionales especializadas y dirigió numerosas investigaciones.

Ramon Lapiedra asumió el rectorado entre 1984 y 1994. En reconocimiento a la tarea desarrollada al frente de la institución, la Universitat de València le concedió su Medalla en 1995. También fue investido doctor honoris causa por la Universitat Jaume I.

Su trayectoria incluye, además, la etapa como investigador del Centro National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París entre 1966 y 1969, así como su participación en varias instituciones. Fue miembro del Consell Valencià de Cultura entre 1998 y 2011 y del Institut d'Estudis Catalans.

También formó parte de la comisión asesora que elaboró la Informe Universidad 2000 (Informe Bricall), impulsado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), una de las principales reflexiones sobre el futuro del sistema universitario.

Entre sus obras publicadas destaca, 'Els dèficits de la realitat i la creació del món' (Universitat de València, 2004), distinguida con el premio de la Crítica Serra d'Or, que posteriormente ampliaría en castellano con Las carencias de la realidad. La conciencia, el universo y la mecánica cuántica (Tusquets, 2008).

COMPROMETIDO CON LA VIDA CÍVICA Y CULTURAL

Comprometido con la vida cívica y cultural del país, presidió la plataforma Valencians pel Canvi, desde donde defendió el diálogo y la participación en los grandes debates de la sociedad valenciana.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones. Además de la Medalla de la Universitat de València, el Consell Valencià de Cultura le concedió el 2019 su Medalla, el máximo reconocimiento de la institución, y el 2021 fue distinguido con la Medalla de Honor de la Red Vives de Universidades.