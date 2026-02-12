Muere el trabajador de 27 años que ingresó en La Fe tras electrocutarse en una urbanización de Dénia

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El hombre de 27 años que ingresó el pasado lunes en el Hospital La Fe de València tras haber caído desde varios metros de altura al sufrir una electrocución mientras trabajaba en una urbanización de Dénia (Alicante) ha fallecido, según ha podido saber Europa Press.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) explicó que recibió el aviso del siniestro sobre las 09.50 horas del lunes, tras lo que movilizó hasta el lugar de los hechos una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).
El equipo médico del SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado hasta que lograron estabilizarlo.
Posteriormente, el trabajador fue trasladado a la helisuperficie del parque de bomberos de Dénia y desde allí un helicóptero medicalizado lo evacuó al Hospital La Fe de València por presentar quemaduras por electrocución y politraumatismo.