Muere un trabajador de 40 años al caer de dos metros de altura de un andamio en Torrent

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 40 años ha fallecido este viernes en la localidad valenciana de Torrent tras haber caído de dos metros de altura de un andamio dentro de una vivienda en reforma.

El fallecido se encontraba trabajando en un domicilio particular, realizando una obra, según han informado fuentes de la Policía Local a Europa Press.

Hasta el lugar del suceso, cuyo aviso se ha recibido sobre las 18 horas, se ha desplazado una unidad de Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU).

El equipo médico ha practicado la maniobra de RCP y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento, detallan las mismas fuentes.