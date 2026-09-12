Muere Vicent March, ex miembro del Tribunal de les Aigües e hijo predilecto de Xirivella

Vicent March - AYUNTAMIENTO XIRIVELLA

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vicent March, quien fuera miembro del Tribunal de les Aigües e hijo predilecto de Xirivella (Valencia), ha fallecido, según ha informado el consistorio en un comunicado, en el que ha lamentado profundamente la muerte de March.

"Xirivella despide con tristeza a una persona muy querida y expresa su gratitud por todo lo que representó para nuestro pueblo y por la huella que deja entre quienes tuvieron la fortuna de conocerlo. Trasladamos nuestro cariño y nuestras condolencias a su familia, amistades y seres queridos", reza el comunicado.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también ha tenido palabras de despedidas para March: Lamento profundamente la muerte de Vicent March, una vida dedicada a la defensa de nuestra huerta, nuestras tradiciones y una institución tan querida como el Tribunal de les Aigües. Mi pésame a su familia, amigos y a todo el pueblo de Xirivella. DEP".