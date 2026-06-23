Una muestra da a conocer en el museo González Martí la cultura rumana a través de su indumentaria tradicional

Imagen de la exposición 'La blusa rumana. Memoria y patriminio' en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València. - MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La blusa rumana. Memoria y patrimonio' da a conocer en València, en una sala del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', parte de la cultura y costumbres de Rumanía a través de la indumentaria tradicional de este país. La muestra exhibe más de una veintena de piezas, entre camisas y otros elementos, de sus prendas más características, procedentes de distintas regiones y confeccionados principalmente durante la primera mitad del siglo XX.

Una de esas piezas, la que da nombre a la exhibición, es la tradicional blusa conocida como ie, "mucho más que una prenda de vestir" porque "constituye un lenguaje visual a través del cual las mujeres han transmitido durante generaciones conocimientos, creencias, valores e identidades". Esta es "una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural" rumano: "cada camisa conserva la memoria de quien la confeccionó y de la comunidad a la que perteneció".

Así lo han indicado este martes en la presentación e inauguración de la exposición, organizada por el Consulado de Rumanía en la Comunitat Valenciana en colaboración con el museo 'González Martí', un espacio de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura. La exhibición podrá visitarse hasta el próximo 2 de agosto en la sala de exposiciones temporales III de este recinto cultural.

Los bordados, los colores, los materiales y los motivos decorativos que contiene cada prenda reflejan una tradición convertida en símbolo de su identidad cultural. En diciembre de 2022, el elemento 'El arte de la camisa con el bordado típico, "elemento de identidad cultural en Rumanía y la República de Moldavia', fue reconocido por la Unesco e inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cada una de las piezas exhibidas, "conserva la memoria de quienes la confeccionaron y vistieron" y se ha convertido "en un testimonio de creatividad, pertenencia y transmisión cultural", también como "un puente entre la tradición y el presente".

Las prendas que se exponen en València han sido cedidas para esta ocasión por ciudadanos de origen rumano afincados en la Comunitat Valenciana. Los impulsores de la muestra han destacado que este proyecto también "pone de relieve el papel de las comunidades migrantes en la conservación del patrimonio cultural" y su "capacidad para mantener vivos los vínculos con sus lugares de origen a través de objetos, tradiciones y celebraciones".

DÍA UNIVERSAL DE LA IE

La inauguración de la muestra coincide con la celebración del Día Universal de la ie, celebrado cada 24 de junio, como "una de las principales fechas de encuentro para las comunidades rumanas en todo el mundo".

Desde el 'González Martí' han reafirmado con esta exhibición su "compromiso con la difusión de la diversidad cultural" y su "vocación como espacio abierto al encuentro, el diálogo y el conocimiento". "La colaboración con el Consulado de Rumanía en la Comunitat Valenciana subraya el papel de los museos como espacios de convivencia y reconocimiento de las comunidades que conforman la sociedad valenciana actual", han apuntado en esta línea.

En la presentación e inauguración de la muestra, el director del museo, Jaume Coll, ha destacado que 'La blusa rumana. Memoria y patrimonio' "exalta una joya cultural del patrimonio de Rumanía" y constituye "la primera colaboración" entre el 'González Martí' y el Consulado de Rumanía.

Coll ha resaltado, asimismo, que la exposición "evoca" además parte del pasado del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, dado que en él "se instaló el Museo del Vestido en 1967 a iniciativa de Manuel González Martí para recordar la riqueza de la seda, de las labores textiles y de la indumentaria" de València.

Igualmente, ha considerado que elementos de las piezas exhibidas como los bordados, el punto, el uso de bolillos y los colores muestran también "la inexistencia de fronteras" por los vínculos con características de indumentaria valenciana.

El cónsul general de Rumanía en Valencia, Bogdan Stanescu, ha valorado la posibilidad de dar a conocer "un valioso patrimonio cultural". "La ie es mucho más que una prensa tradicional, es un símbolo de identidad, memoria y pertenencia", ha insistido, a la vez que ha subrayado que difunde "la riqueza de una tradición textil única".

"La cultura es uno de los puentes más sólidos entre las sociedades: nos ayuda a concernís mejor y fortalece los lazos que nos unen", ha remarcado Bogdan.

La vicecónsul y una de las comisarias de la exposición, Cosmina-Beatrice Dumitrache ha compartido estas reflexiones y ha invitado a "reflexionar sobre el valor que tienen los objetos culturales como depositarios de la memoria colectiva".

SALIR DEL ÁMBITO FAMILIAR

Asimismo, ha considerado que no había mejor espacio para acoger esta muestra que el museo de cerámica de València, por ser este "el espacio idóneo para acoger un proyecto como este no solo por su estrecha vinculación con las artes decorativas y los oficios tradicionales sino también por su capacidad de establecer puentes entre el pasado y presente, entre los objetos y las personas y entre las distintas culturas que forman parte de la sociedad".

Dumitrache ha apuntado lo "importante" que era que las piezas que se exponen "salieran del ámbito familiar y doméstico en el que han sido cuidadosamente cuidadas durante generaciones y encontrar un lugar donde pudieran ser contempladas, comprendidas y reconocidas como parte de un patrimonio cultural".