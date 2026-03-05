La muestra 'Festes valencianes' de l'ETNO llega a Rocafort con más de 50 imágenes de diez fiestas valencianas

La exposición de L'ETNO sobre fiestas valencianas llega a Rocafort - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rocafort (València) acoge hasta el próximo 24 de marzo la exposición 'Festes valencianes' del Museu Valencià d'Etnologia, una selección de más de 50 fotografías datadas entre principios y mediados del siglo XX de diez fiestas de la Comunitat Valenciana.

San Antonio Abad, Fallas, Semana Santa Marinera, Corpus Christi, Moros y Cristianos, romerías, Misteri d'Elx, Virgen de la Salud y 'Els enfarinats' son las festividades protagonistas de medio centenar de fotografías que muestran "la riqueza y complejidad de las fiestas y tradiciones, así como su pasado y su presente", y que desde este miércoles se exhiben en el vestíbulo de la Casa Bou, sede del consistorio de Rocafort, según ha informado la institución en un comunicado.

La muestra, que forma parte del programa de exposiciones itinerantes l'ETNO, expone desde "multitudinarias fiestas urbanas hasta celebraciones ancestrales de pueblos del interior y aborda los festejos que deben su existencia a un intenso fervor religioso", ha detallado.

'Festes valencianes' se complementa con imágenes actuales de cada una de les fiestas a fin de explicar su evolución a lo largo del tiempo.

Mediante el programa de exposiciones itinerantes, l'ETNO ofrece a los municipios de la provincia la posibilidad de acoger muestras del museo en sus espacios. Así, este programa, que nació hace más de 25 años, tiene por objetivo acercar el patrimonio etnológico y la cultura popular valenciana a todo el territorio de la provincia.

ITINERANCIA

Las propuestas que se ofrecen en el catálogo de exposiciones itinerantes son producciones exhibidas en el museo de la Diputació de València. De esta manera, se han preparado para recorrer con posterioridad otros municipios, pues se incluyen producciones pensadas desde su inicio para su itinerancia.

Los próximos municipios que alojarán la exhibición serán Sollana, en el Centre Cultural del 22 de abril hasta el 26 de mayo; Zarra, del 2 de junio hasta el 1 de julio; y Macastre, del 9 de julio hasta el 13 de septiembre.