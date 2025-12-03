La mujer asesinada por su pareja en Alicante estaba en proceso de divorcio pero convivían juntos

Archivo - Coche de Policía Nacional - JEFATURA - Archivo

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 29 años asesinada este miércoles presuntamente por su pareja, un hombre de 34, estaba en proceso de divorcio aunque la pareja convivía junta en el domicilio donde fueron hallados los dos cuerpos. Ella presentaba heridas de arma balnca y él fue localizado ahorcado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado, en declaraciones a los medios, que están a la espera de la confirmación oficial por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del que sería el tercer asesinato machista en la Comunitat Valenciana en este 2025. Bernabé ha afirmado que no constaban denuncias previas ni la víctima estaba en el sistema de protección VioGén.

Bernabé ha expresado su "más absoluto rechazo y consternación" por el crimen y ha apuntado que la situación requiere "de un acuerdo, un consenso y una lucha global de toda la sociedad contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

La Policía Nacional está investigando el asesinato de la mujer cuyo cuerpo fue localizado en la tarde de este martes en una vivienda de la ciudad de Alicante. En el mismo domicilio fue hallado el cadáver de un hombre, que mantenía una relación sentimental con la víctima, por lo que el suceso se investiga como un posible caso de violencia machista.

La Policía recibió el aviso del hallazgo de dos cuerpos sin vida en una vivienda de la capital alicantina por parte de un testigo que había accedido al interior del domicilio. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca y el hombre fue localizado ahorcado.