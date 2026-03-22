Una mujer resulta herida en una senda forestal de Alcora, entre San Vicente y San Cristóbal

CASTELLÓ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha resultado herida en una senda forestal de Alcora (Castellón), entre San Vicente y San Cristóbal, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 10.45, cuando una mujer de 52 años ha resultado accidentada en una senda forestal por causas que no han sido precisadas.
Hasta la zona indicada se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), que ha trasladado a la mujer hasta el Hospital de Castellón.