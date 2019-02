Las mujeres del Consell pararán el 8M para visibilizar la lucha por "un mundo más igualitario"

Actualizado 26/02/2019 17:27:53 CET

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha anunciado que las mujeres del Gobierno valenciano pararán el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y no acudirán a la reunión del Consell como "factor de visibilización" y para sumarse a la huelga convocada por el movimiento feminista, una movilización "tan importante para construir un mundo igualitario y más decente".

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de CCOO PV y UGT-PV para abordar la convocatoria. El 8M se llevará a cabo una movilización por el centro de València, paros parciales y de 24 horas --en función del sector laboral-- así como una huelga de cuidados, de consumo y estudiantil.

Los sindicatos han convocado a mujeres y hombres a paros de dos horas. En el turno de mañana, de 12 a 14 horas, y en el de tarde de 16 a 18, con horario especial en sanidad (de 10 a 12 y de 17.30 a 19.30). En los sectores de enseñanza y medios de comunicación, invitan a un paro de 24 horas.

Oltra ha llamado a sumarse a la "gran reivindicación mundial" que advierte que "si las mujeres paramos, el mundo también para", y ha destacado que esta convocatoria se sustenta en "causas objetivas" como los "factores de discriminación que hay hacia las mujeres, tanto en el mundo laboral con esa brecha que sigue estando alrededor del 25% que las mujeres cobran menos que los hombres, como también en toda la parte de las violencias, de las agresiones a las mujeres".

En este contexto, ha reivindicado las "relaciones igualitarias tanto en el ámbito afectivo-familiar como en el ámbito laboral, en el público y en el social". "Desde el Gobierno valenciano, las mujeres, igual que hace un año, pararemos", ha garantizado.

Ha hecho hincapié en que ese día hay reunión del Consell y "solo irán los hombres, porque las mujeres del gobierno, también como un factor de visibilización", se sumarán "a esta movilización tan importante para construir un mundo igualitario y mas decente".

"NOS SIGUEN SOBRANDO LOS MOTIVOS"

Al encuentro también han asistido la secretaria de la Mujer y Políticas Lgtbi de CCOO PV, Cloti Iborra, y la secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de Genero de UGT-PV, Pilar Mora Martínez.

Mora ha resaltado que tanto UGT como CCOO apoyan "todos los ejes de la huelga", el laboral, el de consumo, el de cuidados y el estudiantil. "Nos siguen sobrando los motivos, seguimos sufriendo desigualdades que son estructurales por el mero hecho de ser mujeres y mucho más en el ámbito laboral, donde existen brechas en el empleo, en el desempleo, después también en la permanencia, las contrataciones a tiempo parcial tienen rostro de mujer", ha lamentado.

La sindicalista ha puesto el foco en que "se está haciendo una feminización de la pobreza", ya que "dos de cada diez mujeres asalariadas son pobres" y "la mitad de las mujeres que tienen un empleo son en el mejor de los casos mileuristas".

Frente a esta coyuntura, CCOO y UGT se han sumado a la convocatoria del 8M y organizarán piquetes, además de participar en la gran manifestación, "para decir que no estamos dispuestas a consentir, sobre todo últimamente con este repunte de la ultraderecha que está intentando quitarnos esos derechos que ha costado tanto conseguir".

"No vamos a consentir que venga ningún líder de ningún partido político de la ultraderecha a explicar a las mujeres qué supone estar embarazada y qué llevan dentro. Me parece un insulto a nuestra inteligencia, una desfachatez que ridiculicen el feminismo, todo es por el miedo que le tienen, porque si las mujeres paramos se para el mundo y no vamos a dar ni un paso atrás", ha insistido.

MUCHAS FORMAS DE SUMARSE

En la misma línea se ha pronunciado Cloti Iborra, que ha subrayado que la convocatoria tiene "carácter de sumar, de facilitar que las personas que no puedan secundar la huelga de 24 horas puedan hacerla de dos horas". "Nuestra voluntad es dar cuantas más opciones mejor", ha asegurado, para instar a sumarse tanto a hombres como mujeres y recordar que "la huelga laboral se ha de descontar del salario y solo la pueden hacer las personas asalariadas".

"Hay muchas formas de sumarse, quien no pueda hacer la huelga laboral la podrá hacer de cuidados, de consumo o estudiantil, podrá salir a las calles y teñirlas de morado", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que el objetivo es "volver a decirle a la sociedad que continuamos teniendo situaciones de discriminación, de violencias, y que no estamos dispuestas, que tenemos un marco jurídico que nos es favorable pero no es suficiente, que necesitamos consolidarlo y continuar avanzando".

En este sentido, ha hecho hincapié en que no darán "ni un paso atrás ante probables políticas que puedan perjudicar a las mujeres en nuestros derechos conseguidos". Bajo esta premisa, ha llamado a "las mujeres y hombres que luchan por esa sociedad igualitaria justa y solidaria" a que además "participen de los procesos electorales con conocimiento".

"A quien votemos después gobernará y legislará, y legislará de una manera o de otra", ha advertido, y ha remachado: "Por eso pedimos sentido y que la gente participe en las elecciones, sobre todo las mujeres, que tanto nos ha costado el derecho al voto. Ya lo tenemos, hagamos uso de el".