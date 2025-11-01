Multados con 700 euros por verter escombros de forma ilegal en El Campello (Alicante)

ALICANTE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de El Campello ha multado con 700 euros a unos infractores que depositaron de forma ilegal diversos muebles junto a los contenedores de la localidad alicantina y llenaron a rebosar uno de ellos con otros residuos.

La investigación se ha iniciado tras una denuncia de una vecina, que trasladó a la Policía Local imágenes del momento en que una furgoneta, con remolque incluido, llegaba a unos contenedores de la zona de Muchavista y depositaba enseres de forma ilegal, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta información, los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas por todo el término municipal e identificaron que el vehículo llegó desde Alicante cargado y salió de El Campello vacío y comprobaron que el depósito de enseres no había sido comunicado a la empresa encargada de recogerlos (FCC).

Además, el expediente de la infracción añade que el depósito se realizó "mucho antes" del horario permitido una vez solicitada autorización (a partir de las 20.00 horas). Los agentes también comprobaron que el vehículo circulaba por el término municipal de El Campello sin disponer de la obligatoria ITV en vigor.