Multitud de ciudadanos disfrutan de la oferta turística de la provincia en La Fira de les Comarques

Visitantes a la Fira de les Comarques - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fira de les Comarques de la Diputació de València ha llenado de gente los Jardines de Viveros de Valencia que se han acercado para disfrutar de las numerosas propuestas de experiencias turísticas que los municipios valencianos han llevado a la capital para conocer la provincia.

"La feria es una buena oportunidad para conocer de primera mano las muchas posibilidades que nos ofrecen nuestros pueblos para hacer turismo, cercanas, asequibles y para todos los públicos, ya sea para una escapada rápida o para unas vacaciones", ha destacado el diputado de Turismo y Deportes de la Diputación, Pedro Cuesta, que ha estado presente en el certamen.

La feria es el evento anual de promoción más importante para los municipios, las mancomunidades y las empresas del sector turístico de la provincia de València, organizado e impulsado por la Diputació a través del área de Turismo y su marca València Turisme. Se desarrolla con un formato dinámico destinado al público general y de acceso gratuito, que promueve la acción profesional y el recreo del visitante a la vez, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"La provincia de Valencia es una gran desconocida para el público de la ciudad, de ahí que reunamos aquí a municipios, mancomunidades, empresas y entidades dedicadas a la actividad turística en nuestro territorio, para facilitar que puedan dar a conocer de manera fácil y directa a los vecinos de la capital todas las propuestas para disfrutarla durante todo el año", ha explicado Cuesta.

Es el segundo año consecutivo que el certamen se celebra en los Jardines de Viveros, un emplazamiento que tuvo una gran acogida entre el público asistente en la pasada edición, en gran medida por su buena conectividad y accesibilidad, en el que visitantes pueden encontrar numerosas opciones para hacer turismo cultural, gastronómico, natural o deportivo en la provincia, para todas las edades y perfiles.

Asimismo, reúne un total de 81 expositores reunidos en 64 casetas, entre 58 destinos y 23 entidades y empresas locales dedicadas a la actividad turística, además de un espacio expositivo con información turística de todas las comarcas; otro de cocinado en directo de elaboraciones valencianas tradicionales (paella, 'fideuà', pepitos), catas de productos gastronómicos (mieles, manzana esperiega) y vinos de bodegas locales; un escenario para actuaciones musicales; y una zona de ludoteca infantil componen el recinto ferial.

Entre las actividades programadas se encuentran desde 'cants d'albaes' y 'muixerangues' hasta sesiones de 'dj's' y la degustación de cócteles inteligentes (sin alcohol) a cargo de la Federación de Ocio y Turismo de la Comunitat Valenciana (FOTUR).

También, hay música en directo, demostraciones de artesanía local y talleres de cocina para mayores y niños, La Fira de les Comarques de la Diputació de València podrá visitarse este sábado y mañana domingo en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

CELEBRACIÓN DEL TORNEI DEL REIG

Otro de los eventos organizados por la Diputació de València que se celebran este fin de semana en València es el Tornei del Reig, que iba a tener lugar inicialmente el pasado 4 de octubre, pero tuvo que aplazarse por las alertas meteorológicas. Finalmente se desarrollará este domingo 8 de noviembre, a las 12 horas en la Plaza de Toros de València, propiedad de la Diputació.