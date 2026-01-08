Muro (Alicante) corregirá en los Murales del Batà la fecha de nacimiento de la escritora Maria Beneyto

La escritora valenciana ilustrada en los Murales del Batà de Muro (Alicante) - AVL

ALICANTE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio alicantino de Muro corregirá este próximo domingo en los Murales del Batà la fecha de nacimiento de la escritora valenciana Maria Beneyto después de que las investigaciones de la Comisión del Año Beneyto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) confirmaran que la literata nació en 1920 y no en 1925 como se pensaba.

Así, el Parque del Batà de Muro acogerá una jornada especial dedicada a Beneyto, Escritora del Año 2025 de la institución, que combinará actividades familiares, memoria literaria y reconocimiento institucional, según ha informado el consistorio en un comunicado. El acto contará con la presencia de la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, y de representantes de las entidades que trabajan por la defensa y la normalización lingüística.

Según ha explicado la Comisión del Año Maria Beneyto, lo que en un principio tenía que ser la celebración del centenario (1925-2025) se ha transformado en un homenaje más amplio después de que las investigaciones pusieran en entredicho la fecha conocida hasta ahora.

La Comisión ya había advertido de que el año 1925 no coincidía con la inscripción de la lápida que se encuentra en el Cementerio General de València y, a partir de ahí, se inició un trabajo minucioso: se consultó la documentación del Fondo Maria Beneyto en la Biblioteca Histórica Municipal de València, donde se localizó un carné de identidad con fecha de nacimiento de 1922, y un pasaporte de 1960 a nombre de María Encarnación Beneyto Cuñat, de profesión escritora, donde constaba en 1920.

Días después, se localizó la partida de nacimiento de una Encarnación Beneyto Cuñat, nacida el 20 de mayo de 1920 a las dos de la madrugada, inscrita en el Registro el mismo día a las 13.00 horas: "La coincidencia entre esta partida y el pasaporte no dejaba lugar a duda: se trataba de la misma persona, la escritora Maria Beneyto Cuñat", han apuntado.

FECHA "INCUESTIONABLE" QUE LA SITÚA EN "SU TIEMPO VITAL Y LITERARIO"

Por todo ello, la Comisión ha considerado plausible que el 14 de mayo, fecha que la autora solía declarar, fuera el día real del nacimiento y el 20 la fecha de la inscripción registral. En cualquier caso, el año 1920 es "incuestionable" y "sitúa de manera definitiva a Maria Beneyto en su tiempo vital y literario".

En este sentido, la presidenta de la AVL ha destacado que "detrás de una pequeña rectificación hay mucha investigación, mucha lectura de archivos y, sobre todo, el compromiso de contar bien nuestra historia". "Saber que Maria Beneyto nació el 1920 quiere decir situarla en una generación que vivió la guerra con más edad, la posguerra y la dictadura, y que, a pesar de todo, continuó escribiendo en valenciano", ha subrayado.

Cantó ha añadido que "este cambio de año no es una curiosidad erudita, sino una manera de hacer justicia a la biografía de una mujer escritora a la vez que evitamos que su memoria caiga dentro de la sombra, y que siempre la reivindicamos como una voz esencial de nuestra literatura".

Por su parte, Carme Manuel, presidenta del Año Maria Beneyto, ha subrayado que "fijar bien la fecha de nacimiento es un hito importante, porque nos permite leer con otra mirada la obra de Maria Beneyto y entender mejor sus experiencias, silencios y resistencias".

Según Manuel, "cuando se trata de mujeres escritoras, demasiadas veces las biografías son fragmentarias. Llenar estos vacíos es también una forma de recuperar memoria y de darles el lugar que les corresponde dentro de nuestro sistema literario".

LOS MURALES DEL BATÀ: UN ESPACIO DE MEMORIA VIVA

Los Murales del Batà se han convertido en un espacio clave de memoria colectiva en Muro después de que el vecindario se organizara para evitar la destrucción y, posteriormente, para reclamar su recuperación.

El alcalde de Muro, Vicent Molina, ha manifestado que la localidad "siempr está y estará al lado de su lengua y de instituciones como la AVL, que velan cada día para defenderla".

"Hay que tener en cuenta que nuestro pueblo pidió con fuerza y participación la no destrucción de los Murales del Batà y después su recuperación. Son un espacio de la memoria de nuestros letrados y nuestras letradas, porque una lengua que no se prestigia y pierde la memoria es una lengua que desaparece", ha remarcado.

Asimismo, ha insistido que "con este acto, Muro vuelve a decir claramente que quiere ser parte activa de un futuro en valenciano, que cuida sus autoras y autores, que dignifica los espacios públicos y que entiende el patrimonio --material e inmaterial-- como una herramienta de cohesión, de educación y de desarrollo cultural".

El autor de los murales, Toni Espinar, será el encargado de realizar el cambio simbólico de la fecha al mural de Maria Beneyto, en una acción artística que formará parte del acto institucional.

"Cuando pintaba los murales se me acercaron varias personas que se sorprendían por el número de mujeres escritoras en valenciano que hemos destacado a la galería de escritores y escritoras en nuestra lengua", ha recordado Espinar, al tiempo que ha indicado que "algunas comentaban con curiosidad que se iban a la biblioteca para leer algo de ellas".

En esta línea, el autor del mural ha asegurado que, para él, "poder corregir ahora la fecha de Maria Beneyto es otra manera de darles la visibilidad e importancia que merecen y de demostrar que el arte urbano también es riguroso, pedagógico y transformador".

La ruta explicativa por los murales del Batà será conducida por Toni Espinar y por el consultor externo de patrimonio cultural Josep Valero, en el marco de la estrategia municipal de 'Muro Patrimonio Cultural' y del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en las Jornadas Europeas de Patrimonio, donde Muro ha sido propuesto como ejemplo de buenas prácticas ante el Consejo de Europa.

UNA JORNADA PARA FAMILIAS, LENGUA Y TECNOLOGÍA

La programación del domingo 11 de enero al Parque del Batà está pensada especialmente para familias y público de todas las edades, con la voluntad de vincular lengua, literatura, arte y tecnología en una mirada que posicione la lengua y el patrimonio hacia el futuro.

A las 10.30 horas arranca el Cuentacuentos, con Ruth Ponsoda, y la Auca de Maria Beneyto, patrocinado por Acció Cultural del País Valencià, para acercar la vida y las palabras de la escritora a los más pequeños. El punto de encuentro es la entrada del Ayuntamiento de Muro por el Parque del Batà.

Igualmente, la Ruta explicativa por los Murales del Batà, con Toni Espinar y Josep Valero, tendrá lugar a las 11.00 horas. A las 12.00 horas se celebrará el acto institucional con la AVL, que contará con la presencia de la presidenta de la institución, cambio de fecha del mural y presentación de la realidad aumentada de los murales, que arranca precisamente con Maria Beneyto, gracias a la colaboración con GraffTechFest y Suite of Arte.

A lo largo de la mañana, Escola Valenciana y la Coordinadora Alcoià-Comtat pel Valencià repartirán puntos de libro inspirados en los Murales del Batà "para que las familias puedan llevarse a casa un recuerdo de la jornada y, a la vez, una invitación a continuar leyendo en valenciano".