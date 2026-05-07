Mus insiste en que el cambio del reglamento de costas es "una grave agresión a las competencias y los usuarios"

Archivo - El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, comparece ante el pleno de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha insistido este jueves en que la modificación del Reglamento General de Costas estatal "vuelve a ser una grave agresión a las competencias autonómicas y también a los usuarios de la costa, tanto a nivel vivienda como a nivel comercial o de explotaciones empresariales".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios en Les Corts, después de que este miércoles Martínez Mus interviniese en el Senado y defendiese la necesidad de impulsar una nueva Ley de Costas que responda a la realidad actual del litoral español, tanto desde el punto de vista ambiental como competencial. "No se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda", ha subrayó.

El conseller ha señalado este jueves que la preocupación por los edificios afectados por la Ley de Costas es "un debate que se ha convertido en nacional, pero que nació aquí" en la Comunitat. "Tenemos tantos casos tan dramáticos en nuestra costa que nos ha hecho desde hace unos años liderar esta reivindicación de protección de nuestros núcleos de valor etnológico", ha dicho.

Martínez Mus ha asegurado que para la Generalitat "la costa se tiene que proteger, se tienen que hacer todas las actuaciones necesarias que no se están haciendo". "Y ahí vamos a encontrar aliados en muchas comunidades autónomas", ha indicado, para destacar que este miércoles seis consejerías trasladaron "un mensaje muy unánime de que no estamos teniendo la parte del gobierno receptiva a lo que de verdad necesita nuestra costa".