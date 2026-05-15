Mus, sobre las protestas del sector del taxi: "Lleva su trabajo tener la regulación que merece la sociedad valenciana"

Archivo - El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido este viernes, ante las protestas del sector del taxi, que han tomado el centro de València a primera hora de la mañana, que entiende "perfectamente" la "cierta impaciencia" que puedan tener las agrupaciones de taxistas y las patronales de VTC pero "lleva su trabajo tener la regulación que merece la sociedad valenciana, que es la prioridad".

Así lo ha dicho en Bellús (Valencia), donde ha visitado las obras finalizadas de la nueva rotonda ante la nueva protesta de taxistas de este viernes para denunciar la situación "insostenible" por la competencia de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y para exigir a la Generalitat que apruebe un régimen sancionador "ejemplarizante", ya que consideran que a las VTC "les sale a cuenta pagar las multas y seguir trabajando incumpliendo la ley".

La protesta se enmarca en la campaña de movilizaciones semanales iniciada el mes pasado por las asociaciones representativas del taxi, aunque llevan desde primavera de 2025 realizando huelgas y manifestaciones para reclamar al Consell que apruebe un decreto sancionador para las VTC.

"Entiendo perfectamente la cierta impaciencia que puedan tener tanto las agrupaciones de taxistas como las patronales de VTC para que ya se regule esa situación. Estamos trabajando en ello desde hace ya bastante tiempo, como bien hemos ido informando a todos. Lleva su trabajo tener el texto que creo que merece la sociedad valenciana, que es siempre nuestra prioridad", ha sostenido Martínez Mus.

Para el conseller, el objetivo es que "los usuarios de esos servicios tengan el mejor servicio público posible para desplazarse en sus condiciones normales, en condiciones óptimas y a precios razonables".

"Ese es nuestro objetivo y seguimos trabajando como ya comprometimos para que durante el mes de mayo tengamos esa regulación, que yo espero también que sea bien acogida tanto por el sector del taxi como el de la VTC", ha zanjado.