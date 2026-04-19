El Museo Fallero concluye la primera fase de restauración y limpieza de los 'ninots indultats' que custodia

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Fallero ya ha concluido la primera fase de la actuación de limpieza y recuperación de los 'ninots indultats' grandes e infantiles que custodia, y se prepara para iniciar la segunda, que se prevé que esté terminada el próximo verano. Con ello, culminará la actuación global de restauración, de cara a la recepción de los nuevos 'ninots indultats' de 2026.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha destacado la importancia de estos trabajos de restauración y conservación, y ha explicado que tanto la colección grande como la infantil estaban "muy necesitadas de una intervención de reparación y recuperación que devolviera el máximo esplendor a los 'ninots' para que, pese al paso del tiempo, sigan transmitiendo al público la historia que los artistas pensaron cuando lo plantaron en cada falla".

Esta primera fase del proyecto arrancó el año pasado, con los trabajos sobre un total de 66 piezas: la de recuperación de 21 'ninots' grandes e infantiles, y la limpieza en profundidad de otros 45, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las intervenciones abarcan el arco cronológico comprendido entre los 1943 y 2023, tal como ha explicado el técnico en Restauración y Conservación del Patrimonio Rubén Facila de la Esperanza, responsable de la actuación. "Se trata de piezas ejecutadas en técnicas diversas, como cartón piedra, escayola, fibra de vidrio, pasta de poliéster, plastilina, poliuretano, madera y elementos metálicos, que presentan problemas propios tanto de su naturaleza material como de su envejecimiento, manipulación y exposición prolongada", ha señalado.

De manera detallada, las actuaciones han ido orientadas a garantizar la estabilización estructural de los 'ninots' (consolidar grietas, fracturas, desprendimientos y pérdidas de soporte en cartón piedra, escayola, fibra de vidrio y poliuretano, evitando evoluciones activas de deterioro) y recuperar su integridad volumétrica (reintegrar faltantes significativos que afectaban a la comprensión iconográfica y narrativa de las piezas, siempre respetando la morfología original documentada).

Asimismo, se ha trabajado en la reintegración cromática no discernible (restablecimiento de la continuidad visual mediante técnicas de reintegración con pintura al óleo o con aerografía), en la corrección de intervenciones previas no adecuadas (mediante la eliminación de adhesivos inapropiados, masillados inestables y soluciones improvisadas que comprometían la estabilidad o lectura estética de las obras); y la reintegración de elementos iconográficos esenciales (en los casos en los que la ausencia de piezas alteraba el significado narrativo, como marcos, lienzos, objetos simbólicos, en los que se ha procedido a su reproducción documentada para restituir la coherencia discursiva original).

CONCEBIDOS COMO PIEZAS EFÍMERAS

La Concejalía de Fallas tiene entre sus competencias la gestión del Museo Fallero de València, lo que conlleva la promoción, protección y divulgación del patrimonio festivo exhibido en el museo. El objetivo de esta intervención global es recuperar los elementos desaparecidos por el paso del tiempo, y otros que no habían llegado al museo por diversas causas, o bien que no se habían tenido en cuenta en las restauraciones efectuadas a finales del siglo XX.

Al mismo tiempo se incluyen la reparación de desperfectos superficiales y pérdidas de pigmentación de algunas de las obras, causadas por humedades o por los materiales empleados para realizar estas obras, dado que fueron pensadas como obras efímeras.

Las colecciones de 'ninots indultats' grandes --desde 1934-- e infantiles --desde 1963-- son dos de los cinco conjuntos principales que custodia el Museo Fallero, en el que también pueden verse la colección de carteles oficiales anunciadores de las Fallas --con ejemplares que datan desde 1929--, la colección de retratos de las falleras mayores, y la colección de insignias falleras.

Las intervenciones realizadas han permitido recuperar la estabilidad estructural y la coherencia estética de las piezas tratadas, adecuándolas a estándares de conservación museística contemporánea sin alterar su identidad formal ni su carácter histórico.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación de consolidaciones estructurales con pasta de poliéster en zonas críticas, el uso controlado de masillas al agua para regularización superficial y la reintegración cromática al óleo han permitido obtener resultados estables y visualmente integrados.

Especial relevancia ha tenido la recuperación de elementos narrativos perdidos, ya que varios 'ninots' habían perdido parte de su mensaje simbólico o satírico original, lo que afectaba a su correcta lectura museográfica. La restitución documentada de estos elementos ha permitido devolver coherencia discursiva a las piezas sin incurrir en falsificaciones interpretativas.

DISCURSO MUSEOGRÁFICO "COHERENTE"

En palabras del concejal Ballester, "todo ello ha supuesto una puesta en valor de las dos colecciones, a través de las que se puede realizar una recorrido histórico por la historia de la sociedad que, año tras año, ha salvado estos 'ninots', que se han convertido en testigo de la forma de vida y costumbres de cada momento".

"Con esta intervención --ha añadido el edil-- el Museo Fallero de València recupera el esplendor de los ninots, y ofrece un discurso museográfico coherente que el público valora en sus opiniones".

Además, con la limpieza de los 'ninots' se recupera la policromía y vistosidad de las obras indultadas, poniendo en valor dos colecciones fundamentales para transmitir la esencia de la fiesta fallera a todas las personas que visitan el espacio cultural durante todo el año, ha concluido el concejal.

En conjunto, el proyecto ha supuesto no solo una actuación técnica de restauración, sino una puesta en valor patrimonial del fondo museístico, reforzando la conservación a medio y largo plazo de un conjunto de obras que representan distintas etapas estilísticas y técnicas de la historia fallera contemporánea.