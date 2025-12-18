Museos de la Comunitat ofrecen estas Navidades encuentros con la música, el cine, talleres y visitas a exposiciones

Actividades en el Centre del Carme - GVA

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ofrece estas Navidades encuentros con la música, el cine, talleres familiares, cuentacuentos y visitas comentadas, en el marco de una programación especial que busca animar a los públicos a acercarse a los museos y disfrutar de la cultura, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, del 19 de diciembre al 6 de enero, el ente museístico ofrece diferentes propuestas en el Centre del Carme de València, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón (EACC).

Entre las actividades destaca en el Centre del Carme el encuentro con el célebre personaje de animación Tadeo Jones, que tendrá lugar el 26 de diciembre en una jornada especial dirigida al público infantil de CCCClaves para el cine, conducida por Rafael Maluenda.

En ella se proyectará 'Las aventuras de Tadeo Jones', dirigida por Enrique Gato, seguida de una charla orientada a los niños en la que se descubrirán claves y secretos de la película y del cine de animación en general.

El centro de arte valenciano arrancará su programación de Navidad en el CCCC el viernes, 19 de diciembre, con el concierto del Cor del Carme, el primer coro creado en el entorno de un museo, que durante tres meses se ha reunido en el CCCC con la intención de promover la escucha y la integración en la cultura de un colectivo intergeneracional a través de la música.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha destacado el trabajo del equipo de Educación y Mediación, a través de los colectivos Explicarte y Pedagogías Invisibles, en "ofrecer un amplio abanico de actividades para acercar al público infantil y familiar a los museos de las tres provincias, como marca el principio vertebrador del Consorci de Museus".

Asimismo, Bugeda ha felicitado a UTEM Escola de Música por su propuesta en el Cor del Carme "una iniciativa pionera en el ámbito del museo dirigida a cualquier persona con o sin nociones musicales".

CCCC, EL MACA Y EL EACC

El CCCC guiará a las familias por la historia del antiguo convento del Carmen, a través del cuentacuentos 'Carme Contat', una visita para niños y mayores en dos horarios, a las 12.00 y a las 18.00 horas, donde les aguardan las historias y personajes fantásticos que habitan el museo.

El taller infantil 'No hay dos pájaros iguales', inspirado en la exposición 'Alçar el vol junts' de Pedro Mecinas, invita a conocer más de cerca las aves autóctonas que sobrevuelan el territorio valenciano desde una perspectiva lúdica. Dirigido a toda la familia, el taller 'Blanco mineral', enmarcado en la muestra 'Common Ground' de Keke Vilabelda, nos descubre la sal como elemento que ha acompañado al hombre desde tiempos remotos. Ambas actividades en dos horarios, a las 12 y a las 17 horas, según los días.

Para el público adulto, las 'Visitas dialogadas a las exposiciones' permiten al visitante descubrir las muestras del CCCC en horario ampliado, de mañana a las 12 horas y de tarde, a las 18.45 horas.

El público podrá conocer más de cerca exposiciones como la recién inaugurada 'La transformación de València 1866-2026'; la muestra de arte joven 'PAM PAM!'; la exposición de Laura Palau, ganadora del premio Alfons Roig 2024, 'Mal hora, bon hora'; las obras seleccionadas en la Bienal de pintura M.ª Isabel Comenge o realizar una visita al edificio monumental del Centre del Carme, entre otras propuestas.

Por su parte, el MACA de Alicante propone del 23 al 30 de diciembre, a las 11.30 horas, 'Paseando con Juana Francés', una experiencia artística y emocional compartida, en la que cada familia podrá conectar con las obras de la artista y descubrir que el arte no siempre habla en voz alta, a veces susurra.

Por su parte, el EACC de Castellón de la Plana invita al público familiar a sumergirse en la obra de Candice Breitz, artista reconocida internacionalmente por su enfoque crítico hacia los medios de comunicación y la cultura de masas. 'Voces prestadas', basada en la exposición 'Off Voices', se dirige a los niños de infantil, a las 11.00 horas, y a los de Primaria y Secundaria, a las 12.30 horas.

Además, los sábados 27 de diciembre y 3 de enero, la visita guiada acerca la exposición al público adulto en dos turnos, a las 11 y a las 12.30 horas.