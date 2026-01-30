El Museu de Belles Arts de Castelló inaugura este sábado la exposición del ilustrador castellonense Nadar

Archivo - Nadar - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 30 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inaugura este sábado, en el Museu de Belles Arts de Castelló, la exposición 'Las viñetas y los mecanismos de la naturaleza humana', del ilustrador castellonense conocido como Nadar.

La sala vestíbulo del Museu muestra una selección de páginas de cómics del ilustrador que conforma un recorrido gráfico por su trayectoria. En estos trabajos, Nadar busca reflexionar sobre los mecanismos que definen a los humanos, una de las características de sus obras.

Así, cada viñeta se convierte en un pequeño laboratorio donde se observan las relaciones humanas esenciales: tensiones, decisiones y acciones que reflejan la naturaleza misma de quienes somos.

Sobre su obra, Nadar asegura que el valor de una historia "no reside únicamente en el acontecimiento que describe, sino en su conexión con algo que trasciende lo inmediato: el flujo profundo de la humanidad. De esta manera, incluso lo aparentemente banal adquiere significado cuando toca esa corriente esencial". Con esta mirada, el autor invita a reflexionar sobre cómo los relatos, en su forma más concentrada, revelan lo más humano y esencial de la experiencia.

La exposición, con acceso libre, estará abierta al público hasta el 17 de mayo.

Detrás de Nadar está el castellonense Pep Domingo. El ilustrador escogió el pseudónimo del célebre fotógrafo y caricaturista francés del siglo XIX para firmar sus trabajos. A lo largo de su trayectoria, ha ganado varios certámenes de cómic -Portugalete, Cornellà, CAM, INJUVE-.

En 2012 se le concedió la beca AlhóndigaKomik (Bilbao), gracias a esta ayuda obtuvo una estancia en la Maison des auteurs en Angoulême, durante la cual realizó su primera obra larga 'Papel estrujado' (Astiberri, 2013), que consiguió el premio del público a mejor obra en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2014. A partir de entonces, continuó haciendo cómics e ilustración para varios mercados.

YOGA Y MEDITACIÓN

Por otra parte, el Institut Valencià de Cultura abre el Museu de Belles Arts de Castelló para que organizaciones y artistas puedan desarrollar actividades culturales, a través de la iniciativa 'Museu obert'.

En esta ocasión, el domingo 1 de febrero, el Museu acoge una sesión de meditación y yoga, a cargo de Roberto Regal, una actividad que combina el arte y la meditación mediante la práctica del hatha-yoga, una disciplina ancestral que integra cuerpo, mente y entorno.

La actividad, para la que se han agotado todas las plazas, es de acceso libre. Desde la organización recuerdan que es importante llevar una botella de agua y una almohadilla y, cumplir el código de vestir Total Black -todo de negro-.