El Museu Etnològic de Castelló reabre sus puertas tras una inversión de cerca de 40.000 euros

Museu Etnològic de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 19 May. (EUROPA PRESS) - -

El Museu Etnològic de Castelló ha reabierto sus puertas tras permanecer cerrado durante tres meses para llevar a cabo una actuación de conservación y tratamiento de sus fondos y del inmueble, que ha supuesto una inversión cercana a los 40.000 euros, sufragada conjuntamente por el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación Provincial.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, el diputado de Patrimonio, Ximo Llopis, y la directora del Museo de la Ciudad de Castellón (MUCC), Anna Meseguer, han recorrido las salas para comprobar el resultado de los trabajos realizados sobre las piezas que han recibido tratamiento.

En concreto, se ha llevado a cabo un tratamiento de anoxia contra la carcoma en muebles, piezas decorativas, cuadros e instrumentos, así como la revisión, manipulación y traslado especializado de las piezas más delicadas. Estos trabajos han permitido actuar tanto sobre los fondos expuestos como sobre los almacenados, utilizando técnicas que eliminan los insectos sin dañar materiales como madera, papel, textiles y fibras naturales.

Por su parte el diputado provincial de Patrimonio ha expresado que Castellón atesora un rico patrimonio etnológico y, desde la Diputación Provincial se sigue trabajando para protegerlo, conservarlo y acercarlo a toda la ciudadanía. "Hoy, junto al Ayuntamiento de Castellón, volvemos a abrir las puertas de este museo al público para poner en valor la memoria y las costumbres de nuestra tierra", ha dicho.

Ximo Llopis ha añadido que conocer la historia es también una forma de construir futuro. "Por ello, desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando y apostando por la protección y puesta en valor de elementos patrimoniales para mantener viva la historia de nuestros 135 municipios", ha subrayado.

Sales ha destacado que esta gran actuación que se ha hecho en el Museu Etnològic permite preservar las piezas en el estado de conservación que se merecen. El edil ha subrayado que se ha ido de la mano de la Diputación desde el primer momento para realizar una intervención que era necesaria y que responde al compromiso con el patrimonio de Castellón.

RESPONSABILIDAD

El concejal ha añadido que existe una responsabilidad con las futuras generaciones: garantizar que puedan conocer y disfrutar el patrimonio en las mejores condiciones. Asimismo, ha recordado que el Museu Etnològic es "un espacio muy arraigado en la ciudad de Castellón" y que han sido muchos los vecinos que se han interesado por su reapertura durante estos meses.

Ubicado en la Casa Matutano, en la calle Caballeros, el Museu Etnològic ocupa un edificio de gran valor histórico donde en 1932 se firmaron las Normes de Castelló. Su recorrido permite conocer la vida tradicional castellonense a través de los oficios urbanos, las labores del campo, la cultura material de los labradores, los espacios domésticos y la indumentaria tradicional.

La directora del MUCC, Anna Meseguer, ha puesto en valor que "la reapertura coincide con la celebración de Semana Internacional de los Museos, que es la mejor noticia para un espacio que forma parte esencial de la memoria cultural de Castellón".

Además de su colección permanente, el museo acoge exposiciones temporales y actividades culturales como 'Arrels. Acústics al MetCas', el ciclo musical íntimo dedicado al talento local que se celebra en el patio del Museu Etnològic y que próximamente iniciará su tercera edición.

El museo vuelve a estar abierto al público en su horario habitual: de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.