El Museu de les Ciències celebra la final del concurso escolar 'Cristalización en la Escuela'

Archivo - Imagen de una exposición en el Museu de les Ciències - JORGE FRAILE - Archivo

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències celebra el 15 de mayo la final del concurso escolar 'Cristalización en la Escuela', con la presentación al jurado de los 58 proyectos realizados por equipos de 23 centros escolares de la Comunitat Valenciana. Durante la mañana, los estudiantes expondrán sus trabajos en cristalización a modo de feria científica, en diferentes mesas y pósters en la que explicarán cómo han desarrollado sus proyectos de cristalización. La cita será a partir de las 09.30 horas en el Salón Arquerías del Museu de les Ciències.

La Ciutat de les Arts i les Ciències, la Universitat Jaume I de Castellón y el Museo de Historia Natural de la Universitat de València, el Instituto de Ciencia Molecular y el Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino del Grupo Mixto de la Real Sociedad Española de Química y Real Sociedad Española de Física, han colaborado un año más en la organización de este concurso dirigido a estudiantes de segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato, a quienes se les propone realizar experimentos de crecimiento de cristales en sus centros escolares, que luego presentan en la final del Museu de les Ciències, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El concurso está diseñado para transmitir al alumnado cómo se hace y difunde la ciencia y cómo trabajan los científicos a través de un formato de 'concurso competitivo'. En él se utiliza todos los elementos del método científico: desde la investigación en el laboratorio hasta la presentación de resultados en un 'congreso'.

El principal objetivo es resaltar la importancia que tiene el mundo de los cristales en la sociedad actual y fomentar el estudio, el trabajo sistemático, el pensamiento racional y la comunicación entre los jóvenes estudiantes, empleando para ello experimentos atractivos de cristalización.

Los cristales galardonados con los tres primeros premios formarán parte de una exposición en la Calle Menor del Museu de les Ciències. También se otorgan premios especiales a la composición más original, al mejor ADP puro, al mejor vídeo, proyecto, cuaderno de laboratorio, póster, mejor cristal y exposición realizada por el alumnado.