El Museu de les Ciències renovará sus contenidos este verano con la exposición '¡Bailar! El arte de moverse'

Cartel de la exposición - JORGE FRAILE

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències está inmerso en la preparación del montaje de la nueva exposición '¡Bailar! El arte de moverse' que el público podrá visitar a partir del 2 de julio y con la que renovará sus contenidos este verano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha destacado al respecto que esta muestra "anima desde el primer momento al público a participar, es decir, a bailar ya que es totalmente interactiva y el visitante no parará de moverse y divertirse e interactuará con el resto de público".

El objetivo de '¡Bailar! El arte de moverse', que se ubicará en la primera planta del Museu de les Ciències, es mostrar la danza como una acción "espontánea, expresiva y universal, permitiendo que cada persona explore su cuerpo, emociones y relación con los demás a través del movimiento".

La visita se organiza en tres grandes movimientos ('Girar', 'Saltar' y 'Reunirse') cada uno introducido mediante un vídeo y con propuestas que invitan a la participación del público a través de experiencias coreográficas colectivas e instalaciones educativas individuales, que explican conceptos clave del movimiento y la danza.

Entre otras propuestas, la muestra, producida por la Cité des sciences et de l'industrie (París) y diseñada en colaboración con el Centre National de la Danse, anima al visitante a controlar las letras de la palabra 'Bailar' mediante el movimiento del cuerpo, hay un espacio con huellas en el suelo para practicar saltos coordinados con diferentes ritmos y también un juego en el que se captura el salto del visitante y se reproduce en pantalla un análisis del movimiento e incluso se les propone una lección de baile desde branle y vals hasta disco.