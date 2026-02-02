La música de baile y 'remember' llega en agosto al Skyfest de Benidorm con el certamen Oro Viejo

Presentación del festival Oro Viejo de Benidorm - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), Jesús Carrobles, ha presentado este lunes el nuevo certamen musical Oro Viejo, que se celebrará el 1 de agosto, como "tributo a la música de baile y 'remember'".

Este festival busca consolidarse como "referente nacional" y se suma a las citas ya confirmadas en el SkyFest de Chayanne, el Latin Fest y el Benidorm Urban Summer Festival, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El acto también ha contado con la presencia del promotor del festival, José Luis Iravedra, y del CEO de Skyfest Benidorm, Álex Frattini, quienes junto al edil han destacado que este evento se ha consolidado como "el mayor homenaje a la música de baile y 'remember' en el país".

El promotor del evento ha apuntado que realizar el festival en el municipio de Benidorm tras su evolución es "el paso lógico" y ha avanzado que este certamen nace de la mano de DJ Nano, que estará acompañado por "más de 20 disyoqueis de música 'remember' de España y de artistas y bandas que han marcado una época".

Así, Oro Viejo contará con varios escenarios para DJ y bandas en directo, con un planteamiento artístico que permitirá ofrecer "una programación amplia y diversa", al tiempo que se mantiene "la identidad del certamen" y se eleva "la experiencia del público".

Además, Iravedra ha incidido en que sonarán "himnos que forman parte de la memoria colectiva de una generación" y ha afirmado que será "una experiencia emocional que conllevará un gran espectáculo y una producción de primer nivel".

En cuanto a la venta de localidades, el promotor ha adelantado que este lunes se abre un prerregistro para quienes quieran asistir, que se prolongará durante una semana. Además, aquellos que se inscriban podrán conseguir las entradas a un precio "más reducido". La venta general de localidades comenzará el 10 de febrero a las 12.00 horas.

Asimismo, Carrobles ha señalado que se trata de "una propuesta diferente que se suma al proyecto del Skyfest". En relación con el recinto diseñado para eventos en Benidorm, el concejal ha aseverado que continuará en crecimiento.

Para ello, de acuerdo con el edil, de cara a los eventos que se celebrarán en el Skyfest este verano se llevará a cabo "una auditoría acústica previa del espacio" para "optimizar el comportamiento sonoro del recinto".

Del mismo modo, se instalará un sistema de sonido "de última generación" con configuración cardioide, junto con paneles acústicos específicos destinados a "minimizar la dispersión sonora y evitar posibles afecciones por contaminación acústica en el perímetro del campo".

El concejal de Eventos también ha resaltado que la intención del Ayuntamiento es la de situarse "a la altura de eventos como los que se celebran en Starlite o Ifema en Madrid" y ha puesto en valor "el gran esfuerzo" realizado para "minimizar las molestias a los vecinos".

"DESTINO DE REFERENCIA"

En este contexto, Carrobles ha indicado que el horario de los eventos finalizará a las 00.30 horas los días entre semana y a las 02.30 horas los fines de semana. "Benidorm reforzará su posicionamiento como ciudad abierta a grandes eventos culturales y musicales y se consolidará como un destino de referencia en la oferta de experiencias de ocio de calidad", ha concluido.

De otro lado, Frattini se ha mostrado convencido de que el recinto Skyfest se posicionará como "un referente" y ha remarcado el objetivo de que sea "amable para turistas y vecinos". En ese sentido, ha revelado que tendrán el ruido "muy controlado".