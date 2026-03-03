La Mutant "se agita" con el funky de Stereo Madness y el sonido "pantanoso" de Biberón

Stereo Madness - REMITIDA LA MUTANT

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mutant de València ha programado para el próximo 6 de marzo un doble concierto en el que actuarán Stereo Madness y Biberón.

La cita se incluye en el ciclo 'Conciertos en La Mutant', que reúne propuestas heterogéneas y emergentes del panorama actual en colaboración con Cero en conducta, informa el espacio cultural en un comunicado.

Stereo Madness es un grupo madrileño con una línea musical plagada de referencias y guiños a la música funky y disco. Con sus talkboxs, sintetizadores, guitarras y bajos dotados de groove, y unas baterías que te hacen bailar involuntariamente, consiguen dar una sensación de frescura y renovación a un movimiento que necesitaba reinventarse.

La banda mira hacia atrás con una perspectiva amplia, tomando referencias tanto estéticas como musicales de una era ya pasada a la que les dan un toque moderno. El grupo fusiona sonidos retro de los setenta y los ochenta y con estética urbana, lo que deriva en una propuesta bailable y retrofuturista.

Por su parte, el madrileño Biberón es un artista que esquiva los moldes del mainstream. En su trayectoria ha lanzado varios álbumes y EP con producciones casi siempre firmadas por él mismo y colaboraciones que van desde superreservao hasta roomtrash6 y Johnnyfuu.

Urban Style Journal ha definido su estilo como "sonido pantanoso". Este creador, inclinado por hacer un arte de la grabación hogareña se sirve de "bases pesadas, graves que saturan a propósito y un uso del autotune que no busca corregir, sino texturizar".

La siguiente cita con el ciclo musical 'Conciertos en La Mutant' será ya el 8 de mayo, con las cantantes Lorea, quien apuesta por un sonido propio que oscila entre el ambient y el pop experimental, y Rebe, cuya habilidad para amontonar arreglos sobre el esquema propio de una canción pop hasta deformarlo hacen difícil situarla en ningún género.