El MuVIM presenta la muestra 'Jaume I, regnar el futur' con 112 obras que redescubren el legado del monarca

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) presenta desde este jueves la exposición temporal 'Jaume I, regnar el futur', una propuesta que invita a redescubrir la figura del monarca y analizar la trascendencia de su legado político, jurídico y cultural.

La muestra, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de València y la Diputació de València, forma parte de la programación conmemorativa del 750 aniversario de la muerte del rey, y reúne un total de 112 obras procedentes de 18 instituciones y entidades, así como una colección particular, según han informado ambas instituciones en un comunicado conjunto.

Ubicada en la Sala Baja del museo de la Diputació de València, 'Jaume I, regnar el futur' propone un recorrido por las distintas dimensiones de un personaje fundamental para comprender la identidad valenciana.

A través de pinturas, documentos históricos, códices, esculturas, objetos arqueológicos y piezas de gran valor patrimonial, la muestra 'Jaume I, regnar el futur' profundiza en el conocimiento de la figura del monarca, así como en la construcción de la memoria colectiva en torno a su figura.

De esta manera, las obras y piezas expuestas, procedentes de archivos, bibliotecas, museos y colecciones públicas y privadas, facilitan una visión completa del personaje, de su tiempo y de las consecuencias históricas de su reinado.

EL LEGADO DE JAUME I

La vigencia renovada del legado de Jaume I y su capacidad para seguir interpelando al presente constituyen el eje central de la muestra, que se caracteriza por la diversidad y relevancia de las piezas reunidas.

La exposición está compuesta por un total de 112 obras. El Ayuntamiento de València es el principal prestador, con aproximadamente dos tercios de las piezas, procedentes de diferentes instituciones y servicios municipales: el Museo de la Ciudad, el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal (SIAM), el Archivo Histórico Municipal de València, el Museu d'Història de València y el Museo Histórico Municipal.

Junto a las colecciones municipales, participan la Diputació de València (colección artística y del Museu de Prehistòria de València); el Arzobispado de Valencia (catedral metropolitana); el Museo de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados; el Museu Municipal d'Alzira (MUMA); l'Arxiu del Regne de València; el Real Colegio-Seminario del Corpus Christi de Valencia; los ayuntamientos de Nules y Burriana; la Biblioteca Histórica de la Universitat de València; las Escuelas de Artesanos de València; el Museu de Belles Arts de València; el Monasterio de la Encarnación y la colección particular Joan J. Gavara Prior.

La selección incorpora algunos documentos de gran interés histórico, como el 'Pleito saguntino sobre aguas', una sentencia de 1222 redactada en árabe por el cadí y el alfaquí de Morvedre, que resolvió un litigio entre las alquerías de Torox --actual Torres Torres-- y Quars --actual partida de Càrcer-- por la distribución del agua de riego de la Acequia Mayor. El documento procede del Arxiu del Regne de València.

'Jaume I, regnar el futur' reúne también dos importantes códices procedentes de la Catedral de València: el 'Flos sanctorum' y el de Flavio Josefo. A ellos se suman la tabla de la Virgen del Puig y la Virgen románica del convento de la Encarnación, considerada esta la más antigua de la Comunitat Valenciana.

Además, en la propuesta se concentran muchas de las obras que a lo largo de la historia han representado al rey Jaime I, y que dan forma a una destacada selección de pintura histórica vinculada a la figura del monarca.

Entre estas, se reúnen piezas como 'El acto de entregar el rey D. Jaime su espada a su hijo Don Pedro', de Ignacio Pinazo, perteneciente a la colección artística de la Diputació de València; 'La herida de Don Jaime en la conquista de Valencia' (1868), de Salvador Martínez Cubells, prestado por el Museu de Belles Arts de València; 'El Rey Jaime I jura no abandonar Valencia hasta su conquista', de Ramón Garrido Méndez, procedente del Museo de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados; el retrato de Jaime I de José María Brel (1890), cedido por las Escuelas de Artesanos; o la pintura 'Jaime I cura las heridas de Bernat Guillem d'Entença', de Julio Cebrián Mezquita, procedente del Ayuntamiento de Burriana.

La exposición también permite aproximarse a la población musulmana del siglo XIII a través de objetos de la vida cotidiana, como la jarrita del periodo almohade que forma parte de la muestra.

También forman parte de la selección varias tablas de Joan de Joanes, cedidas por el Arzobispado de Valencia, una moneda de tipo dinero acuñada en València en 1271, un sello de plomo del rey Jaume I, y el Còdex dels Furs de 1329, de Bonanat Peris. También se exhibe una espada atribuida a Jaume I y un crucifijo románico portante del siglo XIII.