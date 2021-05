Nace en Pairi Daiza la primera cría de una de las tres morsas del Oceanogràfic de València

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuidadores y veterinarios de Pairi Daiza, en Bélgica, asistieron al parto de Tania, una de las tres morsas de 17 años del Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

El alumbramiento se produjo en la mañana del 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad, ha informado este viernes la entidad valenciana.

El pequeño aún no ha sido pesado, pero el veterinario de Pairi Daiza, Tim Bouts, estima su peso en unos 60 kilos. "El bebé come bien, nada y Tania, que es madre por primera vez, presenta los comportamientos correctos. En este estado no intervenimos para dejar que la naturaleza siguiese su curso, pero estamos extremando la vigilancia porque el nacimiento de una morsa entre humanos no es un hecho frecuente", detalla.

Por su parte, el presidente y fundador de Pairi Daiza, Eric Domb, celebra que "es un gran día para este programa de animales entre centros". "El nacimiento de un animal tan vulnerable en la naturaleza es el resultado de una movilización, una alianza entre tres países, de tres centros de animales. Todos deberían, a su nivel, emprender este tipo de acciones concretas para la biodiversidad", asevera.

A finales de 2019, Tania viajó acompañada de sus cuidadores desde el Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències para alojarse en el zoo de Hagenbeck (Alemania) con el fin de aparearla con Odín, el único macho reproductor en Europa.

En diciembre de 2020, los tres centros asociados en este programa de cría y conservación, consideraron que era hora de que Tania se uniera a Pairi Daiza, con unas instalaciones diseñadas para albergar a los recién nacidos.

Cuando Tania llegó de Hamburgo a Pairi Daiza pesó 1.230 kilos. A mediados de mayo, su peso superaba los 1.500 kilos. Los cuidadores y veterinarios de Pairi Daiza la observaron desde muy cerca para que la recta final de la gestación y el parto fuesen lo mejor posible.

Este nacimiento es una gran noticia para la especie. Las morsas están clasificadas como "vulnerables" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés). Víctimas de la caza, la sobrepesca y las consecuencias del calentamiento global su población está disminuyendo lentamente.

El director general del Oceanogràfic de València, Eduardo Nogués, señala que para este entidad, sus profesionales y los cuidadores de Tania "es un momento emocionante y una satisfacción ver que el programa de reproducción que iniciaron tres instituciones sigue siendo un éxito".

"REPRODUCCIÓN A LARGO PLAZO DE MORSAS"

El doctor Michael Flügger, veterinario de Tierpark y Tropen-Aquarium Hagenbeck, apunta que "el nacimiento en Pairi Daiza es el resultado de la reproducción a largo plazo de morsas". "València, Pairi Daiza y Hamburgo está trabajando juntos en este proyecto. Estamos orgullosos de que nuestro Odín, el único macho reproductor de Europa, haya vuelto a ser padre", recalca.

Con esta, el joven Thor y las otras dos hembras Ninotska y Petruska, también procedentes del Oceanogràfic, Pairi Daiza es ahora el hogar de cinco magníficas morsas. Se espera aumentar la familia, porque Ninotska y Petrushka continúan temporalmente en Hamburgo para aparearse con Odín.

