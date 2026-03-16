Nace la Red Destinos Turísticos Urbanos para reforzar la cooperación y avanzar hacia un modelo más "equilibrado"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (d), y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida (i), durante la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, a 16 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los ayuntamientos de València, Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Zaragoza han sellado este lunes en la capital valenciana el protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, una iniciativa que nace para reforzar la cooperación entre estas localidades con el fin de "avanzar juntos" hacia un modelo "más sostenible, innovador y equilibrado" y que resalte el carácter "abierto, creativo y hospitalario".

Así lo han puesto de manifiesto la alcaldesa de València, María José Catalá, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y representantes del resto de localidades, que han puesto en valor el "paso importante" que representa la firma de este protocolo, que han garantizado que tendrá en cuenta "tanto a quienes nos visitan como a quienes viven en nuestras ciudades".

Durante esta primera fase de la red, se establece un marco provisional de cooperación para avanzar de manera coordinada en la definición de la misma, incluyendo gobernanza, órganos de participación, criterios de adhesión de nuevos destinos y posibles vías de financiación. El protocolo fomenta también el intercambio de información y buenas prácticas, así como la articulación de una posición común frente a los retos del turismo urbano.

Para ello, las ciudades colaborarán mediante sesiones de trabajo, reuniones periódicas y puesta en común de experiencias relevantes. El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Visit València, asumirá la coordinación del grupo de trabajo, encargándose de la organización, convocatoria de reuniones, coordinación entre destinos y comunicación interna hasta la constitución formal de la red.

De un lado, María José Catalá ha indicado que las grandes ciudades tienen "retos comunes" como el hecho de compartir "una visión muy clara sobre que el turismo es parte de la riqueza de la economía" y también la necesidad de contar con una estrategia "para que ese turismo sea equilibrado y sostenible y genere una convivencia sana y adecuada entre el vecino y el turista".

"Lo que nos inquieta es cómo combinar esa necesidad de la apuesta por la riqueza de la economía y por el sector turístico, pero intentar que el vecino no vea mermados los servicios municipales", ha concretado, y ha puesto el ejemplo de las Fallas como los días en los que se refuerzan "al máximo" los servicios públicos para "apostar por la calidad y no por la cantidad". A su juicio, "no se trata de siempre ganar más dinero a costa de la ciudad".

LA TASA "ES UNA HERRAMIENTA, PERO HAY OTRAS"

Preguntada por si la tasa turística sería una buena solución a las problemáticas del turismo, María José Catalá ha indicado que esta "es una herramienta, pero hay otras", y ha abogado por "analizar el concepto tributario" porque "estamos hablando ya más de un impuesto".

"Entendemos que se podría modificar la Ley de las Haciendas Locales para que, en el contexto del aporte, la nueva financiación local que todos estamos reclamando, se analice una figura que pueda permitir la libertad oportuna a los destinos urbanos para poder establecer algún tipo tributario", ha concretado.

La primera edil ha argumentado que desde el consistorio valenciano no se han "negado nunca a este debate" sobre la tasa turística, pero ha recalcado que "siempre" se debe abordar con "consenso", "de la mano del sector" y en un "contexto económico adecuado". "Siempre hemos dicho que es un debate interesante", ha sostenido, al tiempo que ha vinculado este escenario a la mejora de la financiación local.

Asimismo, ha afirmado que la presentación de esta Red Destinos Turísticos Urbanos "en plenas Fallas", cuando los servicios municipales están "absolutamente tensionados y van a tope", es una forma de "expresar y manifestar" que es un "momento de mucha presión" pero también "bueno" porque el turismo es "muy positivo".

Por ello, ha apostado por no "rehuir estos debates ni los momentos difíciles" y por abordar estas estrategias "en los momentos donde más tensión tenemos" como las Fallas, con el fin de analizar estas cuestiones "con racionalidad, sostenibilidad y sin un planteamiento turismofóbico": "Estamos muy lejos de esos planteamientos".

En otro orden de asuntos, sobre la presencia de Almeida, ha valorado que "siempre está en nuestras Fallas" y ha asegurado que es "un lujazo tenerlo un año más" por ser "un gran aficionado y amante de la pirotecnia". "No se me va a pasar nunca agradecerle en primera persona la solidaridad y la atención, el cariño y los recursos que el Ayuntamiento de Madrid destinó a la ciudad de València en los momentos más duros, en la dana", ha agregado.

ALMEIDA: "EN FALLAS NO FALLO"

Por su parte, José Luis Martínez Almeida, que en primer lugar ha agradecido la invitación de Catalá para "venir a las Fallas" --"en Fallas no fallo"-- y ha apuntado que se han convertido en "cita ineludible" en su calendario. "Me hace una extraordinaria ilusión venir a una ciudad tan maravillosa como València, que arde en fiestas, y poder ver nuevamente la 'mascletà'", ha expresado. "Es una de esas citas que yo le recomendaría a cualquiera que tiene que venir a València, sí o sí, pero aún más en estas fiestas porque son extraordinarias", ha añadido.

Dicho esto, sobre el convenio, ha indicado que las soluciones y las políticas que se implementan en Valencia le sirve "de inspiración" para Madrid y ha resaltado que los ayuntamientos son "los gobiernos que más cercanía y más proximidad tenemos con la gente, pero también tenemos entre nosotros y no necesariamente el mismo signo político".

"Al final tenemos problemas también de vivienda, de movilidad o cuestiones de tratamiento de residuos, tantas y tantas cuestiones de los ayuntamientos", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que las soluciones de València pueden aportar a Madrid "perspectivas nuevas".

En este marco, ha valorado que la Red Destinos Turísticos Urbanos pretende "simplemente poder compartir experiencias y asumir que el turismo tiene retos importantes" como la sostenibilidad, la "garantía de convivencia", "equilibrio entre los ciudadanos de cada uno de estos destinos" y de "todos aquellos turistas que vienen, que nos obliga a ir buscando en cada momento ese equilibrio y esas soluciones".

El responsable municipal ha reivindicado que el turismo es "fundamental para la ciudad de Madrid" y ha valorado que desde su equipo pusieron en marcha hace seis años una nueva estrategia "que nos ha permitido ir segmentando el número de turistas". "No es tan importante el número que viene como el impacto económico, pero también el impacto social", ha apuntado.

En cualquier caso, ha valorado que Madrid cuenta con un modelo "equilibrado", pero se ha mostrado consciente del "desafío constante de encontrar siempre las mejores soluciones". "Madrid es la mejor ciudad para venir, si previamente es la mejor ciudad para vivir, por tanto, nuestra prioridad tienen que ser los madrileños. Y si los madrileños están contentos, si creen que tienen una buena ciudad, será más fácil que venga la gente a poder visitarnos", ha argumentado.

Además, Martínez Almeida ha destacado que las ciudades que integran esta Red Destinos Turísticos Urbanos tienen en común que somos el escenario para ese turismo" y con ello "esas alternativas culturales, de ocio, gastronómicas, de compras, de negocios, de congresos y al mismo tiempo retos en relación con el turismo y los flujos".

En esta línea, ha abogado, "sin turismofobia alguna", por plantear "un debate sereno y sosegado para ver cuáles son las mejores soluciones tanto para nuestros vecinos como para el turismo".