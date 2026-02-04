Nace la red de excelencia R5DES, proyecto de colaboración tecnológica que abordará claves del sistema energético

Miembros de R5DES - ITE

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), junto a los miembros de la Red -Fundación Cidetec, el Centro Tecnológico ITG, la Fundación Tekniker e Ikerlan- han dado el pistoletazo de salida al proyecto tecnológico de I+D+i Red Cervera-R5DES, según ha informado este centro en un comunicado.

Así, ha detallado que la Red R5DES hace referencia "a los cinco pilares clave del sistema energético del futuro: distribución eficiente, energía distribuida, digitalización, demanda flexible y descarbonización". Además, se articula bajo el marco estratégico Energía 5D: Digital, Distribuida, Descarbonizada, Descentralizada y Dinámica.

El ITE ha señalado que en este marco, los centros de la Red aportan un conjunto de capacidades altamente complementarias para abordar el desarrollo de soluciones avanzadas que propone R5DES centradas en predicción, automatización, control distribuido, almacenamiento, digitalización y operación inteligente del sistema eléctrico. El fin es evolucionar hacia redes de distribución eléctrica más resilientes, eficientes y adaptativas.

El Plan Estratégico R5DES se articula en una serie de "objetivos estratégicos" que guían la acción conjunta de la red: "crear una red de centros excelencia en I+D para la eficiencia de la distribución energética en España, fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de los centros mediante formación avanzada, posicionar a la red como a un actor estratégico nacional e internacional, e impulsar la transferencia efectiva del conocimiento".

La Red estructura las actividades a llevar a cabo en diferentes líneas de trabajo que concentran la I+D "para posicionarla como referente internacional en eficiencia y resiliencia de redes de distribución eléctrica".

Para poner en común todas estas actividades que la Red irá ejecutando a lo largo de sus tres años, el ITE, como miembro líder de R5DES ha acogido en sus instalaciones a todos los miembros del consorcio, ha detallado el centro.

Este "kick-off", ha remarcado, "ha supuesto el inicio del trabajo de campo de la investigación y una buena ocasión para detectar sinergias de trabajo que desplegarán los socios, así como la evaluación de posibles iniciativas que irán conformando todo el programa estratégico definido".

Desde el ITE han añadido que "además de los 30 años de experiencia en el sector energético, innovando, ofreciendo y transfiriendo soluciones tecnológicas para que las empresas sean más competitivas" y de tener "un equipo de expertos altamente cualificado", este instituto "cuenta con infraestructuras punteras como la planta piloto GAMMA, que emplea procedimientos de digitalización estandarizados que aseguran la interoperabilidad del sistema".

GEMELO DIGITAL

GAMMA permite gestionar los recursos de generación y almacenamiento de forma óptima de todos los recursos de energía renovable, han precisado, a la vez que han expuesto que "cuenta con un gemelo digital energético y eléctrico, pionero en el sector" porque "permite hacer evaluaciones tanto en tiempo real como mediante históricos".

"Esto posibilita analizar la eficiencia en diversos aspectos como los nuevos mercados energéticos, nuevos marcos normativos que permitan la evolución de tecnologías", han añadido.

Subvencionado por el CDTI, el proyecto ha sido apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.