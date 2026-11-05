Nace Tecles en Ruta, un ciclo itinerante de jóvenes pianistas por toda la provincia de Valencia

La Diputación pone en marcha el Ciclo Provincial de Conciertos Amparo Iturbi - RAQUEL ABULAILA/DIVAL

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha presentado en la sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència Tecles en Ruta. Cicle Provincial de Concerts Amparo Iturbi, una nueva iniciativa cultural que nace con una doble vocación: impulsar el talento de las nuevas generaciones de pianistas valencianos y acercar la excelencia pianística a los municipios de la provincia, al tiempo que se difunde el patrimonio musical propio y se rinde homenaje a una de las grandes figuras de la música valenciana.

La programación de este ciclo ha arrancado esta misma tarde con un concierto inaugural en La Beneficència y que continuará con otros 31 recitales en municipios de la provincia. En total serán 32 conciertos que permitirán llevar la música clásica a distintos puntos del territorio y acercarla a nuevos públicos, detalla la corporación provincial.

Tecles en Ruta permitirá a 26 pianistas valencianos mostrar su calidad artística y compartir su música con nuevos públicos a través del catálogo provincial de jóvenes talentos. Esta iniciativa quiere "ir más allá de la programación de conciertos", con el objetivo de generar oportunidades para los jóvenes intérpretes, facilitarles espacios donde crecer profesionalmente y acercar la música clásica a la ciudadanía.

Tecles en Ruta es la primera iniciativa en la que participarán los pianistas del Catálogo Provincial de Jóvenes Talentos del Piano. Se ha seleccionado a pianistas de entre 18 y 35 años de la Comunitat Valenciana mediante una convocatoria publicada mes pasado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Entre los pianistas seleccionados figuran jóvenes con una destacada trayectoria en concursos y actividades concertísticas, así como intérpretes que cuentan con Premios Extraordinarios Autonómicos de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música.

Se busca generar nuevas oportunidades profesionales para los jóvenes intérpretes, facilitando espacios de actuación remunerada que contribuyan a su desarrollo artístico y a su incorporación y consolidación en el ámbito profesional. Al mismo tiempo, se apuesta por acercar la cultura a los municipios, garantizando una oferta musical amplia y descentralizada, y por fomentar el conocimiento de la creación musical valenciana mediante la presencia de obras de autores del territorio en todos los recitales.

Una de las características de esta propuesta es que todos los programas incluirán, al menos, una obra de compositores valencianos, contribuyendo así a dar visibilidad al patrimonio musical propio.

CALENDARIO

El festival ha arrancado a con un concierto inaugural a cargo del pianista Antonio Morant Albelda, tras lo que continuará el 12 de noviembre, en Alginet; el 13 de noviembre, en Puçol; el 14 de noviembre, en Gavarda; el 15 de noviembre, en Picassent; el 18 de noviembre, en Alberic; el 19 de noviembre, en Llíria; el 20 de noviembre, en Chulilla; el 21 de noviembre, en Alborache, Alfafar y Bétera; el 22 de noviembre, en Enguera; el 27 de noviembre, en Benimodo y Oliva; el 28 de noviembre, en Alcublas y Gátova; el 1 de diciembre, en Burjassot; el 3 de diciembre, en Utiel; el 4 de diciembre, en Ayora, Canals, Castielfabib, Sueca y Vilamarxant; el 5 de diciembre, en Almussafes y la Llosa de Ranes; el 6 de diciembre, en Alpuente, Macastre, Requena, Sagunt y Tuéjar; el 8 de diciembre, en Rocafort, y el 10 de diciembre en Ontinyent.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado la figura de Amparo Iturbi, "una pianista de talento extraordinario que desarrolló una brillante trayectoria artística", y ha señalado que recordar su legado supone también "poner en valor el papel de las mujeres en la historia de la música y reconocer a las nuevas generaciones de intérpretes valencianos que hoy se preparan para construir su propio camino": "Ese es, precisamente, el objetivo de Tecles en Ruta: convertir el legado en una oportunidad y hacer protagonista al talento joven".