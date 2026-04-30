Nacho Lavernia, Viccarbe y Recreo Valencia Art Book Fair, Premios Honoríficos ADCV 2026

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VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diseñador Nacho Lavernia, en la categoría de 'Trayectoria profesional', Recreo Valencia Art Book Fair, en la de 'Entidades', y la empresa Viccarbe, en 'Innovación', son los tres Premios Honoríficos ADCV 2026. Estos galardones son "especialmente significativos" porque constituyen un reconocimiento del propio sector del diseño, otorgado a partir de las propuestas y mediante votación de la base de profesionales, estudios, empresas y escuelas que integran la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV).

Este sistema pone, así, en valor la mirada colectiva del sector y distingue trayectorias profesionales ejemplares, iniciativas que promueven y difunden el valor del diseño y organizaciones que lo integran de forma innovadora como herramienta estratégica para mejorar la competitividad del sector empresarial, la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de las personas, ha informado la asociación en un comunicado.

El Premio Honorífico ADCV 2026 a la 'Trayectoria profesional' reconoce a Nacho Lavernia por su carrera "ejemplar, consolidada y de referencia" en el diseño español, así como por su contribución significativa al desarrollo de la disciplina. Figura clave del diseño gráfico en España, Nacho Lavernia ha sido protagonista de la evolución del diseño valenciano contemporáneo. Cofundador del estudio Lavernia & Cienfuegos, su trabajo abarca identidad corporativa, packaging, diseño editorial y comunicación, con proyectos desarrollados para empresas e instituciones de diferentes perfiles y sectores.

Reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Nacional de Diseño 2012, su enfoque combina claridad conceptual, precisión formal y una profunda comprensión del contexto cultural. Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor docente y de reflexión sobre la profesión, contribuyendo a consolidar una mirada crítica y comprometida del diseño en España.

El Premio Honorífico ADCV 2026 en la categoría de 'Entidades' distingue a Recreo Valencia Art Book Fair por su labor en la promoción del diseño a través de iniciativas que fomentan la difusión, el pensamiento crítico y el acceso a la cultura visual contemporánea.

Recreo Art Book Fair se ha consolidado como "una de las plataformas independientes de referencia" en el ámbito de la autoedición y la publicación gráfica en España. Concebida como un espacio de encuentro entre editoriales, artistas, diseñadores e ilustradores, reúne cada año a proyectos nacionales e internacionales, combinando exposición, venta y programación cultural. Su apuesta por formatos experimentales y por la visibilización de nuevas voces ha contribuido a dinamizar la escena editorial independiente y a acercar al público nuevas formas de entender el diseño, la ilustración y la creación contemporánea.

El Premio Honorífico ADCV 2026 'Innovación' reconoce a Viccarbe por su apuesta por el diseño como herramienta estratégica, incorporando prácticas innovadoras y sostenibles que refuerzan su competitividad y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Su trabajo le valió el Premio Nacional de Diseño 2025 en la categoría de 'Diseño y empresa'.

Fundada en València, Viccarbe se ha posicionado como una de las firmas españolas de mobiliario contemporáneo con mayor proyección internacional. Especializada en el diseño de piezas para espacios colaborativos, contract y residenciales, trabaja con profesionales de prestigio internacional para desarrollar colecciones que combinan funcionalidad, sostenibilidad, estética y durabilidad.

Su crecimiento se ha apoyado en una estrategia basada en la innovación, la internacionalización y la adaptación a nuevas formas de trabajo y socialización, situando el diseño en el centro de su propuesta de valor y consolidando su presencia en mercados globales. Los Premios Honoríficos ADCV 2026 se entregarán junto al resto de galardones de la presente convocatoria y formarán parte de la exposición y la publicación conmemorativa de esta octava edición.

SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN DEL JURADO

El jurado de los Premios ADCV 2026 iniciará la próxima semana la valoración de los trabajos de diseño finalistas de esta convocatoria. En concreto, la primera fase de evaluación culminó con la selección de 241 candidatos, que optan al reconocimiento como los mejores diseños de la Comunitat Valenciana de los dos últimos años.

La 'Selección ADCV' se ha configurado a partir de las candidaturas presentadas en la octava convocatoria de los galardones, edición que ha vuelto a demostrar el dinamismo del sector y su estrecha conexión con el tejido empresarial, institucional y social.

En total, han participado 128 profesionales, estudios, empresas y estudiantes de diseño, con la implicación de 233 instituciones, empresas y organizaciones clientes, datos que reflejan el alcance transversal del diseño como herramienta estratégica. Los proyectos finalistas se distribuyen entre 157 trabajos de las disciplinas de diseño gráfico y digital; 55, en diseño de producto; 25, en diseño de espacios, y cuatro, en otras áreas del diseño, categoría que recoge prácticas emergentes vinculadas a la investigación, el diseño social, de servicios o estratégico.

La primera fase de selección se ha llevado a cabo online, en base a la documentación aportada en cada candidatura. En la segunda fase, las y los autores y empresas participantes deben presentar ejemplares físicos de sus diseños. Su evaluación permitirá al jurado analizar directamente las soluciones planteadas, los materiales, procesos y acabados, completando, así, una valoración integral de cada diseño. Sobre este análisis, se otorgarán los premios 'Oro' y 'Plata' por categorías.

Además, se concederán los 'Premios Impacto Positivo', que reconocen aquellos proyectos que destacan por su contribución a la mejora social, ambiental, cultural o económica, reforzando el papel del diseño como agente de transformación.

El jurado de los Premios ADCV 2026 está integrado por profesionales de referencia, sin vinculación con la ADCV, que residen y trabajan fuera de la Comunitat Valenciana, para preservar su total independencia. Se organiza en dos áreas, para garantizar una evaluación especializada y rigurosa.

Durante sus deliberaciones, el plantel de profesionales de referencia en diseño ha destacado la calidad, la diversidad y el nivel de innovación en los trabajos presentados, así como la creciente incorporación de principios de sostenibilidad y de "diseño para todas las personas".

Estos criterios evidencian el compromiso del sector con los retos sociales y medioambientales y se alinean con el enfoque y objetivos contemplados en el Manifiesto de los Premios ADCV 2026, que gira en torno al concepto 'El diseño como resistencia'.

Todos los proyectos finalistas y premiados formarán parte del catálogo online permanente y de la publicación impresa de los Premios ADCV 2026, contribuyendo a la difusión y reconocimiento del talento creativo de la Comunitat Valenciana y al posicionamiento del diseño del territorio como práctica consciente, crítica y comprometida.