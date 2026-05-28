La Nau estrena 'Brazaletes', una reflexión desde el fútbol sobre los últimos fusilamientos del franquismo

Una escena de 'Brazaletes' - UV

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acoge este viernes, a las 19 horas, el estreno en castellano de 'Brazaletes', la nueva producción de Amorodio Teatro dirigida por Santiago Cortegoso y con dramaturgia de Ernesto Is que reflexiona desde el fútbol sobre los últimos fusilamientos del franquismo.

La representación, que ha agotado todas las invitaciones disponibles días antes de la función, inaugura además la colaboración entre la Escola Europea de Pensament Lluís Vives y el Aula d'Arts Escèniques de la Universitat de València, una alianza destinada a impulsar actividades que vinculen pensamiento crítico, creación artística y compromiso cívico desde el ámbito universitario, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La obra recupera un episodio de "resistencia" simbólica frente a la dictadura franquista ocurrido el 28 de septiembre de 1975, apenas un día después de los últimos fusilamientos del régimen. Durante un partido en el estadio de El Sardinero, los jugadores del Racing de Santander Aitor Agirre y Sergio Manzanera saltaron al campo con brazaletes negros en señal de protesta.

Interpretada por Javier Castiñeira, 'Brazaletes' convierte aquel gesto -"aparentemente discreto, pero profundamente subversivo en el contexto de una dictadura agonizante"-, en una reflexión sobre el "compromiso, la desobediencia y la memoria democrática".

La producción llega ahora, por primera vez, en castellano tras su recorrido en gallego y lo hace con una "gran acogida" de público, hasta el punto de completar el aforo de la Sala Matilde Salvador antes de su estreno.

La pieza amplía además esa memoria incorporando otras figuras de futbolistas comprometidos políticamente, desde Bebel García, fusilado al inicio de la represión franquista, hasta Sócrates, "símbolo de resistencia durante la dictadura militar brasileña". A través de estos referentes, la obra plantea "una mirada crítica sobre las estructuras de poder, violencia y mercantilización que atraviesan el deporte contemporáneo".

La función contará con la presencia y el testimonio del exfutbolista valenciano Sergio Manzanera, uno de los protagonistas reales de la historia que inspira la obra.

La representación se enmarca en una de las "líneas prioritarias" de la UV: la recuperación y difusión de la memoria democrática. Con esta iniciativa, la institución "reafirma su apuesta por una programación cultural que entiende las artes escénicas como espacio de reflexión pública y memoria crítica".