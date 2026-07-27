La Nau reivindica el legado de Jaume I con una exposición sobre el "fundacional" 'Llibre dels fets'

La Universitat de València reivindica el legado de Jaume I con una exposición sobre el Llibre dels fets - UV

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) inaugurará este lunes, en la Sala Duc de Calàbria del Centre Cultural La Nau, la exposición 'La memòria de Jaume I. Edicions i traduccions del Llibre dels fets', una muestra que recorre la historia editorial de la autobiografía del monarca y "reivindica su valor como uno de los grandes textos fundacionales de la literatura y la cultura valencianas".

La apertura de la exposición estará precedida por una sesión académica abierta organizada por la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales en colaboración con la Universitat de València, con la que comienzan los actos de la Jornada Conmemorativa del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I.

La jornada comenzará a las 16.00 horas en el Aula Magna de la Universitat de València con la inauguración institucional a cargo del rector, Juan Luis Gandía, y del presidente de la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales (AVCO), Josep Ramon Sanchis Alfonso.

A continuación, el catedrático de la Universitat de València Vicent Josep Escartí impartirá la conferencia La memòria de Jaume I. Edicions i traduccions del Llibre dels fets. Posteriormente, a las 17 horas, se celebrará la inauguración de la exposición con las intervenciones de la vicerrectora de Investigación y Política Científica de la Universitat, Isabel Fariñas, la directora de la Biblioteca Històrica, María Jesús García Mateu, y uno de los comisarios de la exposición, Antoni Ferrando.

La exposición está organizada por la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat de València y el Centre Cultural La Nau, y ha sido comisariada por los profesores Vicent Josep Escartí, Antoni Ferrando y Mateu Rodrigo.

La colaboración entre los comisarios y el equipo técnico de la Biblioteca ha permitido reunir por primera vez en la historia todas las ediciones, traducciones y adaptaciones del Llibre dels fets desde el año 1515 hasta julio de 2026, fecha en la que acaba de publicarse la traducción al castellano realizada por Julia Butiñá, editada por la Institució Alfons el Magnànim, a partir de la edición crítica de Ferrando y Escartí (2024), publicada por la Universitat de València.

La exposición permitirá contemplar la reproducción a gran escala de los grabados más célebres que ilustran las ediciones más antiguas de la crónica real.

La muestra cuenta con la colaboración de un amplio número de instituciones, entre las que se encuentran la Academia Valenciana de Cronistas Oficiales, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Institut d'Estudis Catalans, el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Real Academia de la Historia, la Universitat d'Alacant y el Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA), además de diversos servicios y bibliotecas de la Universitat de València.

Gracias a la exhibición, el público podrá realizar un recorrido visual y ordenado cronológicamente por toda la transmisión escrita del Llibre dels fets, la obra memorialística del rey Jaume I, que constituye el único texto autobiográfico conservado de un monarca medieval europeo, subraya la Universitat.

Escrita originalmente en la lengua romance catalana o valenciana que hablaba el rey, la crónica relata su vida y sus principales conquistas y se ha convertido, a lo largo de los siglos, en uno de los textos más influyentes del patrimonio literario e histórico valenciano, apuntan.

PRIMERAS EDICIONES IMPRESAS

El recorrido expositivo se inicia con las primeras ediciones impresas del siglo XVI. En 1515, Diego de Gumiel publicó la parte de la crónica real dedicada a la conquista de Valencia dentro del Aureum opus regalium privilegiorum. Más tarde, en 1557, la ciudad de Valencia editó la Chronica o commentari del gloriosissim e invictissim rey en Jacme, considerada la editio princeps de la obra, que durante siglos sería la única edición completa del texto. Poco después aparecerían las traducciones al latín y al castellano realizadas por Bernardí Gómez Miedes.

La muestra dedica una atención especial a la recuperación del Llibre dels fets durante la Renaixença y al gran número de ediciones críticas, adaptaciones y traducciones, concretamente al castellano, inglés, francés, italiano, portugués, árabe y japonés, publicadas durante los siglos XIX, XX y XXI. Entre ellas destacan las de Marià Aguiló, Ferran Soldevila, Jordi Bruguera y la edición crítica de Antoni Ferrando y Vicent Josep Escartí, que ofrece por primera vez el texto íntegro de la crónica al incorporar las variantes de diversas versiones medievales.

La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre en la Sala Duc de Calàbria del Centre Cultural La Nau.