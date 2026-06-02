Nebulossa, Rebeca, Mia Collado, Alicia dj y Suri actuarán en la clausura de los Gay Games València 2026

Archivo - Nebulossa en imagen de archivo. - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nebulossa, Rebeca, Mia Collado, Alicia DJ y Suri actuarán en la gala de clausura de los Gay Games València 2026, que se celebrará el próximo 4 de julio en el Pabellón de la Font de Sant Lluís. La velada estará marcada, también, por un espectáculo nocturno de fuegos artificiales.

"Este cartel será el broche de oro de una semana única en la historia de nuestra ciudad, en la que el deporte y la cultura reunirán a más de 10.000 personas de 80 nacionalidades en torno a la diversidad y la libertad", ha manifestado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

En este sentido, esta misma mañana se ha celebrado una segunda reunión con la Subdelegación del Gobierno de España para abordar la casuística de la competición, así como planificar el correspondiente operativo de seguridad.

"Desde el Ayuntamiento de València, nos hemos puesto a disposición, con la máxima colaboración, para garantizar una celebración ordenada del evento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha declarado Gil.

"Aspiramos a que sea un evento seguro, donde todas las personas que vengan a València lo puedan hacer con absoluta tranquilidad y seguridad", ha insistido la edil. El acceso a la ceremonia de clausura está incluido en la inscripción de las personas participantes en los Gay Games.

Para las personas no participantes, el acceso a la compra de entradas está disponible en la web oficial de Gay Games desde esta semana.

El período de inscripción como participante finalizó el pasado 31 de mayo, si bien la organización tuvo que adelantar el cierre de inscripciones en una decena de disciplinas deportivas que se agotaron antes de tiempo debido a la alta participación.

El período para inscribirse como voluntariado continúa abierto y disponible en la web oficial de los GGVLC2026 para todas aquellas personas interesadas en vivir la experiencia de los Gay Games València.