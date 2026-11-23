La exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández recibe el XIX Premi Avançant en Igualtat de UGT - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, ha advertido de que hay "un peligro real" de involución en los derechos de las mujeres y por ello ha reivindicado "la importancia de pelear todos juntos" en su defensa: "El feminismo no es una cuestión de bandos ni tampoco una guerra entre hombres y mujeres. Es una cuestión de valentía y de corazones sanos".

Fernández ha realizado estas declaraciones antes de recibir en València el XIX premio Avançant en Igualtat de UGT PV por "su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder". La exconcejala del PP fue la primera mujer en España en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político, el entonces alcalde Ismael Álvarez, de su mismo partido. El acto, que tuvo que ser aplazado en octubre por la alerta roja meteorológica, se ha enmarcado finalmente en las vísperas del 25 de noviembre.

Al respecto, ha apuntado que el peligro de un retroceso de los derechos conseguidos es "real, no porque lo pensemos, sino porque realmente está ocurriendo" y ha insistido en que "no hay que bajar la guardia ni aceptar el silencio": "Todos los que queremos vivir en una sociedad más justa, más libre y donde las mujeres y los hombres podamos vivir en un mundo más igualitario debemos pelear juntos".

Fernández ve "un orgullo" recibir este premio porque "todavía es necesario seguir hablando para que podamos mejorar como sociedad".

"Mientras exista violencia contra las mujeres no podemos creernos que la sociedad es una sociedad sana", ha constatado.

De este modo, ha recalcado que hay que "estar aquí para seguir apoyando a todas las mujeres que en algún momento de su vida o en este momento estén sufriendo cualquier tipo de abuso o maltrato para decirles que no están solas y que seguimos dando la cara por todas ellas" y ha subrayado que "no podemos normalizar" la violencia machista ni el asesinato de mujeres.

Preguntada por la mejor manera de contrarrestar los discursos negacionistas, ha apuntado: "Es una responsabilidad de todos y también una responsabilidad individual en cada pequeño acto, en cada pequeña oportunidad que tenemos todos para cambiar esa cultura del silencio, esa cultura en la que teníamos que aguantar lo que nos tocara y que todavía sigue ahí".

Así, ha evidenciado que es "dificilísimo enfrentarse a una denuncia y por eso hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar" por "el coste personal que todavía implica en una sociedad que no entiende que tenemos derecho a la igualdad". "Cada día, en los pequeños actos y en cada gesto que cada uno de nosotros tenemos enfrente a esa violencia", ha apostillado.

Nevenka ha indicado que recoge este premio "serena y firme" y que lo considera un ejemplo de una "victoria colectiva": "Las heridas no definen el destino, si miras al miedo de frente", ha señalado. En su opinión es importante que las mujeres sean valientes, pero también que exista un red de apoyo y ha definido el feminismo como "una causa profundamente humana y el latido de una sociedad sana". Durante el coloquio posterior, Nevenka ha confesado que le costó mucho reconciliarse con la Nevenka de hace 25 años, pero que ahora la acepta casi al 99,9%". "Me voy -ha dicho- con mucho amor".

Por su parte, Alicia Herreras, graduada en Arquitectura Técnica, y oficial de mantenimiento y logística del Consorcio Provincial de Castellón, ha recibido un reconocimiento interno a su labor en pro de la igualdad rompiendo techos de cristal y ha coincidido en reivindicar "la importancia de tipo de espacios" porque, aunque "tenemos la percepción de que se ha avanzado mucho, que es verdad, en la realidad el territorio sigue siendo hostil cuando uno alcanza determinados puestos".

"INFERIORIDAD DE CONDICIONES"

Por ello, ha apuntado a la responsabilidad que tiene en lucha por la igualdad en una profesión históricamente masculinizada. Al respecto, ha señalado que uno de los principales obstáculos es que "la etapa de promoción profesional coincide con tu etapa de la maternidad" y "hoy en día los sistemas de acceso no cuentan con ello", por lo que las mujeres están "en inferioridad de condiciones". Además, una vez que se asciende "tienes la sensación de tener que estar demostrando constantemente tu valía".

Herreras ha apuntado que la discriminación "no es una cuestión de generaciones". "Hay gente muy joven con pensamientos muy retrógrados y hay compañeros, con los que comparto profesión y con los que he compartido turno, que para nada tienen ese pensamiento".

Por su parte, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, ha puesto el foco en la responsabilidad de las instituciones ante los discursos que cuestionan los derechos de las mujeres y ha alertado: "Asistimos a una ofensiva sin precedentes donde se banaliza, se silencia y se borra la violencia machista".

"Hoy queremos aportar nuestro granito de arena para reparar, desde la memoria y la justicia social, una deuda colectiva que este país tenía pendiente con Nevenka. Su voz abrió los ojos a miles de mujeres que sufrían en silencio pensando que estaban solas", ha apostillado.