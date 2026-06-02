Niña Polaca aterrizará el 5 de febrero de 2027 en la sala Auditorio Roig Arena

Niña Polaca - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña-alicantina Niña Polaca actuará el 5 de febrero de 2027 en la sala Auditorio Roig Arena dentro de su gira 'El ONU Tour'. El crecimiento de la banda, formada por Surma, Beto, Kobbe, Rubén y Claudia, está siendo "exponencial" y ya rozan el medio millón de oyentes mensuales solo en Spotify.

La formación independiente arrancó en 2018 cuando el cantante y compositor Álvaro Surma y el bajista y también compositor Alberto Rojo se conocen siendo vecinos del mismo edificio en la calle de La Palma, en pleno corazón del barrio de Malasaña (Madrid) y que definió su nombre no mucho tiempo después en un viaje a Polonia.

Niña Polaca son ya "uno de los grandes fenómenos musicales del pop-rock de nuestro tiempo" y "uno de los pocos grupos que demostraron desde sus inicios que estaban destinados a dar el gran salto a la primera línea de la música de nuestro país".

Su nuevo álbum --'¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?'-- vio la luz el pasado 17 de abril, reafirmando su capacidad compositiva, evolutiva y de transmitir.

Las entradas para el concierto de Niña Polaca en la sala Auditorio Roig Arena salen a la venta el jueves 4 de junio a las 12 horas en la web www.roigarena.com, ha informado la organización en un comunicado.