Las Noches de verano llegan a CaixaForum València a ritmo de circo, magia, rock 'n' roll y jazz

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VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Noches de verano vuelven a CaixaForum València, un evento cultural abierto a todos los públicos que combina diferentes disciplinas artísticas, formatos y actividades participativas, como talleres, espectáculos y conciertos, según ha informado la entidad en un comunicado. "Es una programación inclusiva que apuesta por el talento local sin olvidar a los artistas de proyección nacional e internacional", han apuntado.

Las Noches de verano, con actividades pensadas para todos los públicos y todas las edades, apuestan por una cultura viva, participativa y cercana, capaz de generar emociones, conexiones y momentos memorables durante los meses de verano.

Esta propuesta, que se ha consolidado en la oferta estival de la ciudad, se desarrollará en los diferentes espacios de CaixaForum València y se suma al proyecto expositivo del centro, protagonizado por 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' y 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos'.

En el caso de 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas', la muestra podrá visitarse de una forma muy especial durante estas noches cálidas con la propuesta 'Cartografías sonoras'. Se trata de una iniciativa en la que el público podrá recorrer el espacio expositivo a través de la música, la percepción y la sensibilidad relacionándose con las obras mediante la escucha de tres playlists creadas para la ocasión por la compositora interdisciplinar Raquel García Tomàs, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, y el pianista y compositor Francesco Tristano.

Una de las novedades de estas Noches de verano es el Espacio de calma, una zona tranquila dentro del centro pensada para ofrecer un entorno relajado a las personas que necesiten reducir el estrés, la ansiedad o la sobrecarga sensorial, o que quieran hacer una pausa en medio de la intensa programación de cada noche.

Las Noches de verano se inaugurarán el jueves 2 de julio con la 'Noche de circo y juego', una noche multidisciplinar que recuerda que el equilibrio no consiste en no caer, sino en seguir jugando con la gravedad. Con esa idea, el circo y el juego se unirán para transformar el centro en un espacio lleno de vida, sorpresas y equilibrios imposibles.

CaixaForum València ofrecerá esta experiencia compartida y emocionante, especialmente dirigida a público familiar, con espectáculos, conciertos y talleres para poner en práctica la coordinación, la destreza y la flexibilidad.

En esta misma línea, el Auditorio acogerá el espectáculo 'Ambulant', de la compañía valenciana La Fam, galardonada con el Premio MAX 2025 a la mejor producción, el Premio FETEN 2024 al mejor espectáculo de circo y el Premio de las Artes Escénicas Valencianas 2023 al mejor espectáculo de circo. Contará con música en directo y 10 artistas en escena con múltiples técnicas circenses al más alto nivel de ejecución.

Dirigida por el reconocido director de circo Adrian Schvarzstein, esta propuesta es un homenaje a los últimos circos clásicos de principios del siglo XX. Los asistentes podrán continuar el circuito de circo disfrutando del espectáculo Embolic, de la compañía Pau Palaus, un viaje de clown gestual, juego e imaginación para todos los públicos. A partir de un enredo de hilos y emociones, el espectáculo invita a deshacer nudos a través de la risa, la mirada y la complicidad con el público.

Otra de las actividades creadas especialmente para estas Noches de verano es 'Loop! Habitar el ritmo del juego', de la compañía Prohibit No Tocar. Se trata de una instalación dirigida a un público familiar (niños y niñas de hasta 5 años) e inspirada en un telón de circo que propone un espacio de juego sensorial para los más pequeños. Del mismo modo, quienes quieran adentrarse en primera persona en el universo del circo podrán probar los talleres abiertos de distintas disciplinas circenses, como el de equilibrios y malabares organizado por la compañía de circo contemporáneo y participativo Los Herrerita.

A estas propuestas se suma un concierto de música itinerante que abrirá la sesión de la mano de La Trocamba Matranusca, una formación instrumental de las comarcas centrales valencianas en la que confluyen la fanfarria balcánica y el folk con pinceladas de swing o jazz, la explosividad del klezmer y un punto de electrónica. Y seguiremos con la música aprendiendo a tocar un ukelele con el taller que impartirá Salva Rey, compositor, ukelelista y agitador cultural.

Las Noches de verano seguirán el jueves, 9 de julio, con la 'Noche de magia y objetos', una velada dirigida al público familiar que invita a sumergirse en un universo de ilusión, creatividad y sorpresa. En esta misma línea, el público podrá disfrutar del espectáculo Gota, de Txema Muñoz, premio MAX 2026 al mejor espectáculo de calle, que combina la magia con el clown sin palabras.

Otra de las actuaciones previstas para esa noche es la actividad Magia itinerante, con las intervenciones de Amèlie Magia y de la influencer en redes Inmagic, dos profesionales que harán de la magia un cóctel de emociones.

El centro contará, además, con la propuesta de Maga Patricia en Magia participativa en familia, que combina un pequeño espectáculo con un taller pensado para que el público no solo observe la magia, sino que también la viva y la practique en primera persona.

MÚSICA Y TALLERES

Las Noches de verano continúan el jueves 16 de julio con la 'Noche de rock 'n' roll', mucho más que un estilo de música, una forma de vida que no caduca y que levanta pasiones.

CaixaForum València ofrecerá una experiencia compartida, diversa y emocionante de conciertos, charlas con destacados músicos y talleres para bailar y aprender sobre el rock 'n' roll. Una de las actuaciones más esperadas para esta noche es la de La Perra Blanco, proyecto liderado por la cantante y guitarrista gaditana Alba Blanco, que llevará al escenario su explosiva mezcla de rock 'n' roll, rockabilly, blues, & blues y soul.