Nueva mesa de negociación con la advertencia sindical: "Esto no para aquí, la lucha continúa en verano y en septiembre"

Los negociadores sindicales entran a una nueva reunión. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y los sindicatos se sientan este jueves en una nueva mesa de negociación en el marco de la huelga indefinida que se desarrolla en la educación pública valenciana desde el 11 de mayo y que a partir de mañana viernes quedará suspendida temporalmente tras la consulta realizada al profesorado.

No obstante, las organizaciones sindicales apuestan por negociar hasta que se consigan las mejoras que reclaman y advierten: "Esto no para aquí, la lucha continúa tanto en verano como en septiembre".

Así lo ha manifestado a los medios el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, quien ha remarcado que, tras haber votado los docentes solo a favor de un punto de la propuesta de acuerdo de la Generalitat --el de la simplificación burocrática- los sindicatos convocantes de la huelga quieren "seguir reabriendo la negociación para tener un documento lo más satisfactorio posible".

Ha apuntado que el profesorado ha acordado parar provisionalmente la huelga, que "puede reactivarse en cualquier momento", lo que supone "un aviso a la Conselleria: "Esto no se acaba ahora, la lucha continúa, tanto en verano como en septiembre, el profesorado no está satisfecho y lo que queremos es que la plataforma reivindicativa obtenga las medidas que considera necesarias para tener una educación, digna, de calidad y en valenciano", ha aseverado.

Por parte de CCOO, Óscar Ortiz, secretario de Educación Pública, ha recordado la intención de estas entidades de conseguir un acuerdo global que incluya todas las mejoras que necesita el sistema educativo público valenciano, pero como la Conselleria ha decidido tratarlo de manera parcial, solo la simplificación burocrática ha recibido el visto bueno. Pero quieren, ha puntualizado, el "compromiso" de la Conselleria de seguir avanzar en el resto de temas, "que es lo que piden los docentes".

Kilian Cuerda, delegado de Enseñanza de UGT PV, ha enfatizado que todos los avances en la negociación "se han conseguido gracias a la lucha" y ha reprochado la "mala fe y falta de respeto" por parte de la Conselleria.

"El profesorado no es tonto, se ha leído el documento y sabe que se han conseguido un avance y una victoria. Que todo el mundo tenga la cabeza bien alta, en esta huelga histórica hemos podido abrir un camino, pero falta algo fundamental: la voluntad real de pactar mejoras. Sin eso nadie se fía de la Conselleria y con razón", ha sentenciado.