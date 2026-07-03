Una nueva ola de calor dejará bochorno y máximas de hasta 40ºC entre lunes y miércoles en la Comunitat Valenciana

Archivo - Personas en un día de calor en València - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva ola de calor provocará que la Comunitat Valenciana registre a principios de la próxima semana los días más cálidos, por el momento, de este verano, con sensación de bochorno aunque sin viento de poniente. Las temperaturas máximas superarán los 40 grados en zonas bajas del prelitoral alejadas del mar.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta ola de calor tendrá su pico cálido en la Comunitat entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, con temperaturas significativamente altas.

De hecho, los próximos martes y miércoles serán, probablemente, los días más cálidos de lo que llevamos de verano, con una anomalía prevista de 5 grados respecto a la media de esta época del año. El ascenso será continuado durante este fin de semana hasta registrarse los máximos el martes y miércoles.

La temperatura media en la Comunitat irá subiendo progresivamente: el lunes 5 superará 26 grados, el martes 6 pasará de 27 grados y el miércoles 7 oscilará entre 28 y 29 grados. En cuanto a las máximas, entre el lunes y el miércoles se podrán superar los 35 grados en el litoral.

En las capitales de provincia, València registrará máximas de 36 grados el martes, Alicante de 35 grados el martes y Castelló de la Plana de 37 grados el miércoles. Las mínimas no bajarán de 22-23 grados durante esos días en las tres ciudades.

Por su parte, en zonas bajas del prelitoral alejadas del mar, entre el lunes y el miércoles se podrán superar los 40 grados. Por ejemplo, Xàtiva podría llegar a 42 grados el martes.

SIN PONIENTE Y CON BOCHORNO

Ahora bien, Aemet remarca que no es una situación de vientos de poniente, pero sí muy estable y con viento flojo y brisas. Con un mar tan cálido, las brisas serán muy débiles y entrarán tarde entre lunes y miércoles, por lo que su efecto refrescante será muy limitado.

Las brisas tan débiles incrementarán la sensación de bochorno, ya que la combinación de temperaturas altas y humedad acentúa la sensación de calor.

Este sería el tercer episodio cálido que se registra durante el último mes y medio. El de final de mayo no llegó a tener la intensidad suficiente para ser catalogado como ola de calor, pero se registraron temperaturas de récord para las fechas.

El pico cálido de la ola de calor de junio en el territorio valenciano se registró los días 22 y 23, tras lo que descendieron levemente las temperaturas.