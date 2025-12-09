La nueva plaza del Ayuntamiento de València prevé un área elíptica para la 'mascletà' con suelo inspirado en pirotecnia

Imagen del anteproyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento de València con la propuesta planteada para el centro, la zona en la que se disparan las 'mascletaes' y a la que se prevé dar forma elíptica. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto para la reforma de la plaza del Ayuntamiento de València, que ha sido presentado este martes en el consistorio, plantea transformar la zona central de este enclave, en la que se disparan las 'mascletaes' durante las Fallas y en otras fechas destacadas de la ciudad, en una zona elíptica que centraliza la vista de todo el entorno y rememora la forma usada por el arquitecto Goerlich para el antiguo mercado de las flores ubicado en este punto.

Además, se plantea que el pavimento de esa elipse esté inspirado en la pirotecnia, con adoquines que simularán 'volaorets' y que se extenderán también hasta la zona donde se planta la falla municipal.

La propuesta de remodelación prevé también mantener la fuente, crear en su entorno un jardín para recordar al histórico de San Francisco que estuvo ubicado en ese espacio y regado por el Braç d'En Roca y dejar también un lugar para que el agua emule ese canal. La estatua dedicada a Francesc de Vinatea, jurista del Reino de Valencia y defensor del Furs, se conserva aunque desplazándola unos metros y rebajando su altura.

Ante el antiguo edificio de Correos, que albergará la sede europea de la Hispanic Society of America con obras de Joaquín Sorolla, se ha previsto una subplaza con arbolado "haciendo un guiño a los paisajes" de este pintor valencianos. Asimismo, se plantea que los puestos de flores se concentren en un lateral de la plaza, el que lleva a la calle Lauria.

Para el eje que forman las calles Marqués de Sotelo y San Vicente cruzando la plaza se ha pensado actuar para dar continuidad estética entre la estación del Norte y la plaza de la Reina. En conjunto se prevé aumentar el número de árboles, que pasarán de 103 a 237, y duplicar la superficie drenante y los bancos.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha sido el encargado de detallar las intervenciones previstas dentro del proyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento de València durante una comparecencia junto a la alcaldesa, María José Catalá, y el equipo redactor de la propuesta, el encabezado por el arquitecto Miguel del Rey y ganador del concurso de ideas convocado por el anterior ejecutivo local para remodelar este enclave.

La reforma se ejecutará en cuatro fases --'Plaza de la mascletà y zona central', 'Fuente ornamental y María Cristina', 'Calle San Vicente Mártir en su tramo norte' y 'Calle Marqués de Sotelo'-- con el fin de mantener la actividad diaria de la plaza con su remodelación, como ha remarcado la primera edil. En total, se actuará sobre una superficie que supera los 38.000 metros cuadrados con una inversión de 11,4 millones de euros.