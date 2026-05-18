La nueva semana de huelga médica arranca en la Comunitat con un apoyo del 90%, según CESM, y del 7,96%, según Sanidad

Concentración de médicos frente a La Fe - CESM

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva semana de huelga de los médicos y facultativos ha arrancado este lunes con un seguimiento del 7,96% de media en la Comunitat Valenciana, según datos de la Conselleria de Sanidad, mientras que CESM lo cifra en el 90%.

"No es vocación, es explotación", han coreado los profesionales en las concentraciones convocadas en el inicio de esta cuarta semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida y la quinta desde diciembre para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y a la Conselleria de Sanidad mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial.

Durante las protestas celebradas a las puertas de los centros médicos han sacado figuras de médicos 'quemados' en llamas y con pancartas como 'Tu salud es mi trabajo y si ahogan mis derechos no puedo hacerlo bien, carajo', 'Médicos agotados, pacientes en riego', 'Exigimos respeto y reconocimiento' o 'No a la precarización de la Sanidad'.

Hasta el momento, la huelga ha generado ya la suspensión de más de 270.000 actos médicos en la Comunitat Valenciana. "No paramos, luchamos por lo que nuestra profesión se merece", recalca el sindicato médico. El comité de huelga tiene previsto reunirse con la Conselleria de Sanidad el próximo jueves.

CESM ha destacado que la participación en este primer día de la huelga, que finalizará el viernes, está siendo "extraordinaria" con un apoyo del 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales oscilan entre un 75% y un 100% y en Atención Primaria en un 50%. Por su parte, desde Sanidad cifran el seguimiento en el 7,96%: un 11,65% en la provincia de Alicante; un 6,48% en Valencia y un 3,54 en Castelló.

Asimismo, el sindicato médico ha realizado un llamamiento a los médicos y facultativos de la Comunitat Valenciana a sumarse a las concentraciones que se han convocado en las puertas de los hospitales y centros de Atención Primaria.

MANIFESTACIÓN

Además, el miércoles se ha convocado una manifestación a las 18.30 horas que en València saldrá del Palau de la Generalitat hasta Delegación de Gobierno, mientras que en Alicante arrancará en la Plaza del Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas. Los profesionales de Castellón se sumarán a la marcha de València.

El sindicato médico pide "más personal facultativo, mejores condiciones laborales, atención de calidad y el fin de la sobrecarga asistencial" y reivindica que hay que mantenerse "firmes" en la convocatoria de la huelga.

Así, apunta a que estos paros son consecuencia a "la inacción" del Ministerio, defiende que la huelga es "motor de cambio" porque "sin movilización no habría reuniones ni mediación" y para "reclamar una mesa de negociación y un Estatuto marco propio y una clasificación por cualificación real".

CESM-CV recalcado que se trata de una "una oportunidad histórica de unidad" por "la cohesión actual entre sindicatos y territorios" y entre las mejoras de las condiciones de trabajo y bienestar también demandan la jornada de 35 horas, "dignidad" en las guardias "limitando las jornadas interminables", una conciliación laboral y familiar "efectiva" y una jubilación con coeficientes reductores.