Nueve detenidos por agredir en grupo a un joven que acabó en el hospital con múltiples heridas

Agentes de Policía durante la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a nueve personas, entre ellas dos menores de edad, por presuntamente agredir en un grupo a un joven de 20 años que acabó hospitalizado con heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo, una brecha en la cabeza producida por un ataque con un bate de béisbol y varios impactos de balines en el cráneo, espalda y brazos, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó cuando los agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana tuvieron conocimiento de que un varón había sido agredido durante la madrugada del 15 de agosto en la Avenida del Puerto de València por parte de un grupo de jóvenes encapuchados que portaban diversas armas, entre ellas una pistola de aire comprimido, un arma blanca y un bate de béisbol.

Los hechos sucedieron en vía pública mientras la víctima se encontraba acompañado de su hermano y otros dos amigos, momento en el que observaron cómo un grupo de jóvenes encapuchados que vestían de oscuro y portaban bates de béisbol, les proferían amenazas mientras corrían hacia ellos con la intención de agredirles.

Por este motivo, huyeron del lugar a la carrera y comenzaron a ser perseguidos por sus agresores alrededor de las calles próximas, han indicado las mismas fuentes.

Durante la persecución, el hermano de la víctima consiguió zafarse de sus perseguidores ocultándose tras unos contenedores si bien, escuchó varios disparos los cuales, más tarde, comprobó que habían impactado en el cuerpo de su hermano y le habían causado diversas heridas.

En un punto de su huida, la víctima fue alcanzada por sus agresores, los cuales comenzaron a atacarle con un arma blanca por la espalda y a golpearle con un bate de béisbol en la cabeza provocándole diversas lesiones. Dejaron al varón tendido en el suelo con múltiples heridas sangrantes mientras los autores huían por las inmediaciones.

Varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local acudieron al lugar para practicar las primeras labores asistenciales y de protección de la zona hasta la llegada de los servicios de emergencias sanitarias, los cuales trasladaron al perjudicado hasta el hospital.

Tras diversas pesquisas, los agentes encargados de la investigación recuperaron el cargador de la pistola utilizada por uno de los agresores y consiguieron posteriormente identificar a las personas sospechosas de haber participado en la agresión.

Las detenciones se produjeron a los pocos días del hecho y se imputó a los presuntos autores los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, amenazas y lesiones, respectivamente.

Dos de los detenidos pasaron a disposición judicial, uno de los cuales ingresó en prisión, mientras que el resto fueron puestos en libertad tras prestar declaración a la espera de ser citados por la autoridad judicial.