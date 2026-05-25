Nueve detenidos en Alicante al desmantelar una red internacional dedicada a robar vehículos de gama media-alta

1089936.1.260.149.20260525112145 Imagen del operativo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una investigación conjunta, han detenido en la provincia de Alicante a siete hombres y dos mujeres, de entre 29 y 52 años, al desmantelar una red internacional presuntamente dedicada al robo de vehículos de gama media-alta que luego se introducían en el mercado legal mediante la supuesta falsificación de sus elementos de identificación.

Los agentes han practicado seis registros en los municipios alicantinos de La Nucia, L'Alfàs del Pi, Altea y La Vila Joiosa, durante los que han recuperado nueve vehículos supuestamente sustraídos, más de 71.500 euros en efectivo y gran cantidad de piezas de diferentes vehículos desguazados.

También diverso material para la presunta apertura y robo de vehículos y lectura y modificación de centralitas de vehículos y documentos de identidad falsos, además de dos vehículos que al parecer eran usados para cometer los supuestos delitos.

La investigación sigue abierta y no se descarta la detención de más personas y la identificación de nuevas víctimas y vehículos sustraídos, han detallado ambos cuerpos de seguridad en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras recibirse una información sobre un taller ubicado en La Nucia donde presuntamente se estarían dedicando a la compra en subastas o desguaces de vehículos siniestrados, para luego y, a partir de vehículos sustraídos, repararlos con piezas de estos.

Una vez los vehículos siniestrados con su correspondiente documentación original eran reparados con piezas de vehículos robados, se vendían y reintroducían en el mercado legal con la documentación original, según la investigación.

BANDA "PERFECTAMENTE ESTRUCTURADA"

Desde la Guardia Civil y la Policía Nacional han apuntado que "la organización se encontraba perfectamente estructurada" y que contaba con un "aparato financiero que se encargaba de sostener económicamente a los integrantes del grupo criminal, personas dedicadas a la sustracción de los vehículos y la utilización de empresas intermediarias encargadas de la reintroducción de vehículos mediante la adquisición de vehículos procedentes de siniestros, cuya documentación era utilizada para dar identidad a los vehículos sustraídos".

Así, ha precisado que el supuesto grupo criminal "se caracterizaba por la sustracción de vehículos de gama media-alta". Para la presunta comisión de estos ilícitos, primeramente seleccionaban vehículos con "gran salida" en el mercado europeo, cuyos sistemas de apertura y arranque eran compatibles con los que disponían los investigados.

Una vez seleccionados los objetivos, al parecer instalaban dispositivos de geolocalización para "observar el mejor momento y lugar para realizar la sustracción" y los abrían "mediante sistemas electrónicos de fabricación casera".

Tras presuntamente sustraer los vehículos, eran desplazados y ocultados en domicilios o naves "recónditas" donde los investigados les instalaban matrículas falsificadas para posteriormente trabajar sobre el vehículo y dotarlo de una nueva identidad.

'MODUS OPERANDI'

Para ello, los investigados supuestamente usaban dos formas, documentación de vehículos siniestrados con los que dotar a estos vehículos de una identidad real mediante el uso de documentos reales, o lo hacían mediante la clonación, es decir, "utilizaban documentos falsificados de vehículos extranjeros con los que matriculaban el vehículo en otro país, legalizándolos y obteniendo una nueva documentación real a partir de documentación previamente falsificada", según las pesquisas.

En la fase operativa de la investigación, fueron detenidas esas nueve personas --tres en L'Alfàs del Pi, dos en La Nucia, otras dos en La Vila Joiosa y otras tantas en Altea-- y se practicaron esos seis registros --dos en La Nucia, otros dos en L'Alfàs del Pi, uno en Altea y otro en La Vila Joiosa--.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm y La Vila Joiosa.